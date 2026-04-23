Am Wiener Hauptbahnhof sorgt ein ungewöhnlicher Gast für Aufmerksamkeit: Admiral Duck, das sympathische Maskottchen der DDSG Blue Danube, wird zum Botschafter einer neuen Zusammenarbeit zwischen Österreichs größtem Mobilitätsanbieter und dem traditionsreichen Schifffahrtsunternehmen. Die Kooperation rückt die Verbindung von Bahn und Schiff stärker in den Mittelpunkt und schafft neue Zugänge zu Freizeitangeboten in Wien, Niederösterreich und darüber hinaus.

Gemeinsam mit der DDSG Blue Danube möchten wir unseren Fahrgästen Inspirationen für Freizeitaktivitäten oder einen Kurzurlaub in der Region liefern.“

Andreas Matthä, CEO der ÖBB Holding

Mobilität neu vernetzt auf Wasser und Schiene

Die ÖBB und die DDSG Blue Danube bündeln ihre Kräfte und setzen auf eine erweiterte Marketing- und Erlebnispartnerschaft. Im Zentrum steht die Idee, Reisen und Freizeitaktivitäten stärker miteinander zu verknüpfen.

Bahn und Schiff werden dabei nicht getrennt gedacht, sondern als ergänzende Elemente einer durchgängigen Mobilitätskette, die vom Stadtzentrum bis zu Ausflugszielen entlang der Donau reicht. Auch internationale Verbindungen, etwa nach Bratislava, werden dabei bewusst miteinbezogen und stärker in Szene gesetzt.

Admiral Duck als Botschafter am Hauptbahnhof

Am Wiener Hauptbahnhof wird Admiral Duck zum Blickfang und Interaktionspunkt für Reisende. Die überdimensionale Ente in Kapitänsuniform begrüßt täglich tausende Passantinnen und Passanten und lädt zu Selfies ebenso ein wie zu spontanen Entdeckungen.

Über einen QR-Code werden direkte Vorteile zugänglich gemacht, darunter Rabatte auf Linienfahrten der DDSG Blue Danube. Damit wird der Hauptbahnhof nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch Inspirationsfläche für Freizeitaktivitäten auf der Donau.

Mit der engen Zusammenarbeit sind wir Wegbereiter für innovative Mobilitäts- und Freizeitangebote.“

Wolfgang Fischer, DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer

Neue Freizeit-Erlebnisse auf der Donau

Die Kooperation zielt klar auf die Stärkung des Freizeit- und Städtetourismus ab. Besonders die Verbindung von Anreise per Bahn und Schifffahrt eröffnet neue Möglichkeiten für Tagesausflüge und Kurzurlaube.

Die DDSG Blue Danube setzt dabei auch auf Eventformate wie die „Eurofan Cruises“, die im Umfeld großer europäischer Veranstaltungen zusätzliche Erlebniswelten auf dem Wasser schaffen. Die ÖBB wiederum bringt ihre starke Rolle im nationalen und internationalen Bahnverkehr ein und schafft damit die Grundlage für nachhaltige und komfortable Anreisen.

Mit der erweiterten Zusammenarbeit zwischen ÖBB und DDSG Blue Danube werden Bahn, Schiff und touristische Angebote enger verzahnt. Für Wien und die gesamte Region entsteht dadurch ein zusätzlicher Impuls, der sowohl Einheimische als auch Gäste anspricht und den Erlebnisraum Donau noch stärker in den Mittelpunkt rückt.

oebb.at

ddsg-blue-danube.at