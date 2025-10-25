Vom 25. Oktober bis 2. November verwandelt sich Wien in ein riesiges Spielfeld für kleine Entdecker. Beim herbstlichen Ferienspiel von WienXtra warten spannende Aktionen in Museen, Parks, Bibliotheken und sogar im Parlament – viele davon gratis oder zum Taschengeldpreis. Egal ob Bastelfee, Naturforscher oder Tanzstar: Hier ist für jedes Kind zwischen 6 und 13 Jahren etwas dabei, damit die freie Zeit in den Ferien nicht zu langweilig wird.

Abenteuer in der Natur und Stadt

Wie verändert sich der Wienerwald, wenn die Blätter fallen? Beim Umweltspürnasen-Club am Cobenzl (24.10., 15 Uhr) entdecken Kinder spielerisch den Herbstzauber der Natur – gratis, aber mit Anmeldung. Wer lieber Geschichten hat, lauscht in der Hauptbücherei spannenden österreichischen Sagen (24.10., 15.30 Uhr) und darf danach selbst auf Rätseljagd gehen. Und beim Kürbisschnitzen mit den Pfadfindern am Enkplatz (25.10., 10-16 Uhr) wird geschnitzt, was das Messer hält, lustige gruselige Kürbiskopf-Kreationen sind erwünscht. Wissenschaftlich wird’s im Vienna Open Lab, wo kleine Forscher DNA und Vulkane unter die Lupe nehmen (27. & 28.10., Anmeldung erforderlich, ermäßigter Eintritt).

Herrlich Gruseln quer durch Wien

Halloween fällt mitten in die Ferien und Wien wird beim Ferienspiel zur Bühne für kleine Hexen, Vampire und Mumien. Im Papyrusmuseum erwachen Monster aus dem alten Ägypten zum Leben (natürlich ganz kindgerecht). Verkleidete Kinder dürfen sich sogar über kleine Geschenke freuen. Im Mozarthaus Vienna trifft Klassik auf Grusel – Taschenlampe mitbringen nicht vergessen (25. & 26.10.)! Noch mehr Partylaune verspricht die Halloweenparty im Spotlight-Dancecenter mit Basteln, Schminken und Mini-Workshops (26.10., 15-17 Uhr). Und wer Mut beweisen will, begibt sich auf Halloween-Rätselrallye quer durch die Innenstadt mit Vampiren, Geistern und jeder Menge kniffliger Aufgaben 31.10., 15 Uhr).

Kinohits und kultige Filmfiguren

Auch das WienXtra-Cinemagic in der Urania wird zur Gruselzone. Von „Das kleine Gespenst“ (30.10., 10 Uhr) bis „Coco – Lebendiger als das Leben“ (1.1.., 15 Uhr) gibt’s filmische Hits für kleine Monsterfreunde. Eintritt? Nur 4 Euro mit der Kinderaktivcard. Zum Abschluss feiert Pippi Langstrumpf ihren 80. Geburtstag mit einem besonderen Kinofest und einer lustigen Bastelaktion danach (2.11.). Und wer sich lieber durch die Stadt tanzt, ist bei der Kinderdisco in der Kunsthalle Wien bestens aufgehoben (25.10., 16-18 Uhr, ermäßigter Eintritt). Zwei DJs sorgen dort für Partylaune zwischen Farben, Formen und fetten Beats!

Alle Infos und das gesamte Programm zum Ferienspiel gibt’s online unter ferienspiel.at oder in der kostenlosen Kinderaktiv-App.