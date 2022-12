Energieunterstützung Plus geht in Verlängerung

Die Energiekosten sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Um den Menschen direkt zu helfen, schnürte die Stadt Wien mit der „Energieunterstützung Plus“ ein Hilfspaket. Mit maximal 500 Euro pro Haushalt werden die Wienerinnen und Wiener gefördert, um die Kosten abzufedern. Nun geht die Energieunterstützung Plus in die Verlängerung.

Verlängert

Ursprünglich waren Anträge bis Ende des Jahres möglich. Nun wurde die Antragsfrist auf 30.6.2023 verlängert. Energiekostenrückstände und Jahresabrechnungen werden durch eine Direktanweisung an das jeweilige Energieunternehmen gefördert. Wichtig dabei ist, dass die Rechnungen auf den Namen der Antragssteller laufen.

„Als Bürgermeister stehe ich zu meinem Wort: Wir werden die Wienerinnen und Wiener so lange unterstützen, wie die aktuelle Teuerungswelle anhält, damit sie auch diese Krise gut meistern können. Nachdem die Energiepreise hoch bleiben und sich keine rasche Entspannung abzeichnet, haben wir uns in der Landesregierung dazu entschlossen, die Energieunterstützung Plus auf die erste Jahreshälfte 2023 auszuweiten. Ein weiterer Baustein, wie Wien seiner Bevölkerung rasch und unbürokratisch durch die Krise hilft.“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

200.000 Haushalte haben Anspruch

Rund 200.000 Haushalte in der Bundeshauptstadt können um den Kostenzuschuss ansuchen. Dazu zählen unter anderem Wienerinnen und Wiener, die etwa Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beziehen. „Nicht alle bekommen ihre Jahresabrechnungen im Dezember, manche erst im Frühjahr. Manche Wienerinnen und Wiener kommen vielleicht auch erst im Frühjahr in Zahlungsschwierigkeiten. Darum haben wir die Energiestützung Plus verlängert. Sozialpolitik kann nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn sie zielgerichtet und effektiv unterstützt.“, so Sozialstadtrat Peter Hacker.

„Mit der Verlängerung der Übernahme von nicht leistbaren Energierechnungen helfen wir den Wienerinnen und Wienern gezielt dort, wo sie die Teuerung derzeit am meisten spüren. Dafür haben wir das Budget von 6 auf 26 Millionen Euro erhöht“, ergänzt Finanzstadtrat Peter Hanke.

Alle Informationen zur Energieunterstützung Plus findet man hier online: www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/energieunterstuetzung-plus.html