Was braucht es für ein echtes Wiener Neujahrskonzert? Walzer, Polkas, Operettenglanz und Nähe. Sehr viel Nähe. Genau darauf setzt das Wiener Kabinett Orchester, das den Jahresauftakt mit Charme, Witz und höchster musikalischer Qualität in die Wiener Grätzl bringt. In Bibliotheken, Theatersälen und Kulturfleckerln wird musiziert, erzählt, gesungen und gelacht. Ganz ohne Strom, dafür mit viel Herz und Können.

Das kleinste Neujahrskonzert der Welt

Vom ersten Takt der Tritsch-Tratsch-Polka bis zum beliebten Radetzkymarsch serviert das Ensemble „alle Stückerln“. Julia Kainz brilliert als musikalische Alleskönnerin an Violine, Zither und mit bezaubernder Stimme, Judith Waldschütz legt mit dem Kontrabass das rhythmische Fundament und führt humorvoll durch den Abend. Silvester Janiba verbindet am Wiener Akkordeon orchestrale Fülle mit pointierten Geschichten und Wienerlied-Philosophie. Ergänzt wird das Quartett durch Sopranistin Christine dell’Antonio, die als Adele, Prinz Orlovsky oder Julischka Operettenglanz ins Kabinett zaubert.

Wiener Klassik, Operette und Schmäh

Strauß, Lanner, Lehár oder Kálmán: Sie alle finden Platz in dieser Miniaturfassung des großen Wiener Klangs. Als musikalisches Dessert gibt es Wienerlieder, charmante Moderationen und sogar das legendäre „Ballet de poulets“, bei dem das kritische Hühnerballett angeblich jede Probe überwacht. Nachhaltig ist das Ganze obendrein: CO₂-neutral, stromlos und überraschend wirkungsvoll.

Musikgenuss in mehreren Bezirken

Ob Donaustadt, Simmering, Hernals oder in der Brigittenau, jede Spielstätte wird zum Kabinett, jeder Abend zum Erlebnis. Das Wiener Kabinett Orchester beweist einmal mehr, dass große Musik keinen großen Saal braucht, sondern offene Ohren, musikalische Leidenschaft und virtuoses Können. Ein Neujahrskonzert, das man nicht nur hört, sondern aus nächster Nähe und mit einem Lächeln im Gesicht erlebt.