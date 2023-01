Wiener Klimateam geht in die nächste Runde

Im Jahr 2022 startete die Stadt erstmals das Wiener Klimateam. In den Bezirken Margareten, Ottakring und Simmering wurden Ideen für den Klima- und Umweltschutz direkt aus der Bevölkerung gesucht. Über 1.100 Ideen wurden eingereicht, eine Jury aus Bürgern wählte daraus 19 Projekte aus, die nun umgesetzt werden. Nun wird das Pilotprojekt in den Mariahilf, Währing und Floridsdorf fortgesetzt.

Gemeinsame Projekte

Wieder sind alle Wienerinnen und Wiener um ihre Ideen für eine klimafitte Zukunft in den drei Bezirken gebeten. Experten der Stadt prüfen diese auf Umsetzbarkeit und gemeinsam mit den Ideengebern werden diese zu Projekten weiterentwickelt. Schließlich wählt eine geloste Jury aus Bürgerinnen aus den Bezirken die besten Projekte aus. „Im Mittelpunkt des Wiener Klimateams steht die gemeinsame Arbeit mit den Wienerinnen und Wiener, den Bezirksvertretungen sowie den Expertinnen und Experten der Stadt,“ so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir haben 2022 viele Menschen erreicht, die bis dahin noch keine Beteiligungserfahrung gemacht haben. Diesen Weg wollen wir mit den drei neuen Bezirken weitergehen.“

Freude in den Bezirken ist groß

„Wir haben bei den ersten Klimateams miterlebt wie groß das Interesse der Wienerinnen und Wiener ist, gemeinsam die Stadt klimafreundlich zu gestalten. Diese Erfolgsgeschichte geht jetzt mit den Bezirken 6,18,21 in die nächste Runde und ich bin mir sicher, dass wieder zahlreiche Ideen eingereicht und großartige Projekte umgesetzt werden“, sagt NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara. Rund 6 Millionen Euro stellt die Stadt für dafür auf die Beine. Davon entfallen ungefähr 20 Euro pro Bezirksbewohner als Budget für die Projekte. In den drei Bezirken ist die Freude groß. So sagt etwa die Mariahilfer BV-Stellvertreterin Julia Lessacher: „Mariahilf ist Klimabündnis-Bezirk, richtete einen Klimabeirat ein, hat den ersten „Cooling-Park“ realisiert und arbeitet an den Zielen der Stadt Wien bis 2040 klimaneutral zu werden. 2023 laden wir nun mit dem Klimateam die Mariahilferinnen und Mariahilfer ein, neue Ideen für den 6. Bezirk zu erarbeiten und umzusetzen.“

Auch in Währing zeigt man sich überzeugt: „Wir freuen uns sehr, dass Währing im nächsten Jahr Klimateam-Bezirk wird und werden das Projekt tatkräftig unterstützen. Nicht nur, weil es eine zusätzliche Million Euro für Umsetzung von Klimaprojekten direkt bei uns im Bezirk und damit eine wertvolle Ergänzung zu unseren schon geplanten Projekten bedeutet. Das Klimateam trägt auch dazu bei, dass die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit für rasches und gemeinsames Handeln ins Bewusstsein rückt – auch bei uns in Währing“, so Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

„Seit 2020 ist Floridsdorf Mitglied im Klimabündnis Österreich und hat seitdem seine Ausgaben für klimawirksame Maßnahmen laufend erhöht. 2023 haben wir das größte Grünraumbudget, das Floridsdorf je gesehen hat. Schon jetzt fließen viele Anregungen aus der Bevölkerung in unsere klimawirksamen Projekte ein. Diese Wünsche nun gezielt abzufragen, gibt dem Klimaschutz in Floridsdorf eine neue Dimension.“, sagt Bezirksvorsteher Georg Papai.