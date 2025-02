Wiener Klimateam: Gemeinsame Projekte für ein besseres Klima

Ab Ende Februar starten die Projekt-Werkstätten des Wiener Klimateams. Nach der erfolgreichen Ideenphase, in der zahlreiche Vorschläge aus den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltiger Mobilität und klimafitter Stadtraum gesammelt wurden, geht es nun darum, diese Ideen zu konkreten Projekten weiterzuentwickeln.

„Die Wienerinnen wissen am besten, was es in ihrem Grätzl für ein gutes Klima braucht“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. In den Projekt-Werkstätten können alle Interessierten gemeinsam mit Expertinnen ihre Ideen ausarbeiten. Eine Bürger*innen-Jury wird später darüber entscheiden, welche Projekte umgesetzt werden.

Die Termine für die Projekt-Werkstätten:

Meidling: 27. Februar 2025, 16:30–20:30 Uhr, Ferdinand-Kral-Saal (Hufelandgasse 2)

Rudolfsheim-Fünfhaus: 5. März 2025, 16:30–20:30 Uhr, Festsaal der Bezirksvorstehung (Rosinagasse 4)

Alsergrund: 13. März 2025, 16:30–20:30 Uhr, Festsaal der Bezirksvorstehung (Währinger Straße 43)

Die Anmeldung ist online erforderlich: Zur Anmeldung für Meidling, Für Rudolfsheim-Fünfhaus, Für Alsergrund.

Alle Informationen zum Wiener Klimateam und den aktuellen Projekten sind auf der Mitgestalten-Plattform verfügbar: Mitgestalten-Plattform.