Mit der jährlich stattfindenden BASiS.KUNSTMESSE öffnet die BASiS.KULTUR.WiEN gemeinsam mit der Kunst VHS Wien einen Raum für Wiener Künstler abseits des Mainstreams und bietet diesen die Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und direkt zu verkaufen. Für einige der 25 Künstler stellt die dreitägige Messe gleichzeitig ihr Ausstellungsdebüt dar und damit die erste Möglichkeit, ihre Kunst außerhalb der eigenen Atelierwände zu zeigen.

Die Besucher erwartet eine fein kuratierte Messe bei freiem Eintritt, von launischer Keramik und visuellen Fantasien urbanen Lebens über digitale Transformationen, die sich in analogen Werken wiederfinden, bis hin zu klassischen Kohlezeichnungen. Sowohl stilistisch als auch preislich wurde bei der Auswahl der Künstler darauf geachtet, dass für jeden Kunstliebhaber etwas dabei ist.

Die Anreise zum Reallabor Fassfabrik gestaltet sich mit der S-Bahn Linie 2-4 nach Atzgersdorf in entspannten 17min ab dem Hauptbahnhof oder ab dem Westbahnhof in 27min mit der U6 bis Meidling und dann die S-Bahn bis Atzgersdorf.

INFOS & ANMELDUNG: kulturvorort.at/basiskunstmesse25