Ganz in der Nähe des Sportplatzes „In der Gruam“ lädt seit kurzem ein neuer öffentlicher Sportplatz zum Austoben ein. Erreichen kann man den Park hinter dem „Hallmann Dome“ über die Gutheil-Schoder-Gasse oder die Eibesbrunnergasse. Das Angebot reicht vom abgesenkten Wasserbrunnen über einer Freilassung für bequemes Zufahren zum Picknick-Tisch und eine rollstuhltaugliche Tribüne bis zum Öklo für Rollstuhlfahrer.

Das naturnahe Design war von Anfang an wichtig. Holz wurde als Material für die Rollstuhl-Bahnen verwendet, eine Mischung aus Erde, Lehm und Split für die Fahrradstrecke. Die Strecke hat drei Schwierigkeitsstufen – von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen ist für alle etwas dabei. Der Park wurde als Projekt der Kinder- und Jugendmillion umgesetzt. „Bereits im Walter-Kuhn-Park wurde ein Rollstuhlkarussell umgesetzt, damit eine barrierefreie Benutzung des Spielplatzes aller Kinder und Jugendlicher – ob mit oder ohne Behinderung – möglich ist. Der Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg setzt diesen Gedanken zur Inklusion fort“, erläutert Bezirksvorsteher Marcus Franz.

