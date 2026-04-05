Seit 1986 begeistert das Wiener Mozart Konzert Musikliebhaber aus aller Welt. Mit authentischen Interpretationen in prachtvollen Kostümen lässt das Ensemble die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart lebendig werden. Die Jubiläumssaison startet am 1. April im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins – ein Fest für Klassikfans.

Vier Jahrzehnte musikalische Exzellenz in Wien

Gegründet von Gerald Grünbacher, ehemals Klarinettist bei den Wiener Philharmonikern, hat sich das Wiener Mozart Konzert zu einer festen Größe der Wiener Musikszene entwickelt. Heute leitet sein Sohn Philipp Grünbacher das Orchester in zweiter Generation. „Das Jubiläum erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit für alle, die das Wiener Mozart Konzert zu dem gemacht haben, was es heute ist“, sagt er.

Mit über 4.000 Konzerten und rund vier Millionen Besuchern hat das Orchester längst internationalen Kultstatus erlangt. Von den Wiener Sofiensälen über das Konzerthaus bis in den Goldenen Saal des Musikvereins und die Wiener Staatsoper – jede Location wird zur Bühne für das einzigartige Klang- und Kostümerlebnis, das die Tradition der Wiener Klassik auf unverwechselbare Weise erlebbar macht.

160 Konzerte zum Jubiläum voller Glanz und Historie

Die Jubiläumssaison 2026 bringt ein besonderes Konzertprogramm: 91 Konzerte im Goldenen Saal, 59 im Brahms-Saal und 10 in der Staatsoper. Internationale Tourneen führen das Orchester heuer auch in die Türkei und nach Portugal. Die Musikerinnen und Musiker stammen aus renommierten Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, den Tonkünstlern oder dem ORF Radio-Symphonieorchester. Ihre Virtuosität, gepaart mit der Inszenierung in historischen Kostümen, lässt Mozarts Genie in jedem Takt spürbar werden. Gerald Grünbacher erinnert: „Unsere Kostüme waren von Anfang an ein Markenzeichen – sie machen die Konzerte zu einem besonderen Erlebnis.“

Philipp Grünbacher betont: „40 Jahre Wiener Mozart Konzert stehen für höchste musikalische Qualität, unvergessliche Abende und die verbindende Kraft der Musik.“ Auch nach vier Jahrzehnten bleibt das Orchester ein Leuchtturm der Wiener Klassik. Ein Erlebnis, das Besucherinnen und Besucher gleichermaßen verzaubert und Klassik- sowie Mozartfans aller Generationen miteinander verbindet.

Termine & Tickets: www.mozart.co.at