Mit freiem Eintritt und über 100 Stunden Programm ist der 34. Wiener Silvesterpfad die perfekte Mischung aus Live-Musik, Party, Tanz, Genuss und guter Laune. Seit über 30 Jahren zieht das Open-Air-Spektakel Hunderttausende in die City und in den Prater zum Riesenradplatz. Heuer feiert Wien ein besonderes Ereignis. Mit der großen „Best of Eurovision“-Show am Rathausplatz läutet die Stadt zum Jahreswechsel offiziell das ESC-Jahr 2026 ein!

Rathausplatz: ESC-Hits und Eurovision Countdown Clock

Auf dem Rathausplatz schlägt das Herz der großen Stadtparty. Benny King und Christiana Uikiza bringen die größten ESC-Klassiker von ABBA bis Loreen auf die Bühne, begleitet von einer achtköpfigen Live-Band. DJ Alex List legt Hits zwischen den Shows auf.

Um Mitternacht startet dann die Eurovision Countdown Clock, die bis zum großen Finale am 16. Mai 2026 die verbleibende Zeit runterzählt. Zusammen mit dem Klang der Pummerin und den ersten Takten des Donauwalzers erleben rund 800.000 Gäste ein einmaliges Silvester- und ESC-Doppel.

Freyung & Am Hof: Stimmliche Frauenpower und Party-Feeling

Die Freyung ist die Bühne für starke Stimmen. Iris Camaa & das Camaa Kult Orchestra mischen Latin und Pop. Die Funky Ladies liefern Glamour und Soul, und die Viennese Ladies begeistern mit Etta-James-Tributes.

Am Hof bringen The Bad Powells, Electric Beat Club Deluxe und Tha Family Disco, Rock und Soul auf die Bühne. Hier tanzt das Publikum garantiert bis in die frühen Morgenstunden.

Graben, Stephansplatz & Kärntner Straße: Tanz, Klassik und Beats

Der Graben wird zur größten Open-Air-Ballsaal Europas, inklusive Walzer-Workshops für alle Levels am Nachmittag. Um die neu erworbenen Tanzfähigkeiten gleich unter Beweis zu stellen, erklingen am Stephansplatz Walzer- und erklingen Operettenklassiker. Nach Mitternacht kann von 1 bis 2 Uhr zu Big-Band-Sounds eine flotte Sohle auf das Pflaster vor dem Dom hingelegt werden.

Die Kärntner Straße wird von 14 bis 2 Uhr zur Partymeile. Die besten Radio- und Disco-DJs des Landes servieren Hits mit mitreißenden Beats und Latin-Rhythmen, die vom Ohr direkt in die Beine gehen. Lässiger Hüftschwung garantiert.

Neuer Markt & Wintermarkt im Prater: Familienhits und Party nonstop

Familien kommen am Neuen Markt auf ihre Kosten: Von 14-18 Uhr sorgt dort das Okidoki-Team für volles Programm. Geboten werden u. a. ORF-Quiz-Show, Würfelspiel, Familienkonzert, Kasperlüberraschung und ein Auftritt der Kids Pop Band „Young Republic“. Blues, Soul, Oldies und Italo-Hits werden dann am Abend serviert.

Der Wintermarkt im Prater lädt zu Dance und Party nonstop. Kulinarisch ist alles dabei: Streetfood, vegane Spezialitäten, Punsch und Schaumwein sorgen für den richtigen Energie-Kick zwischen den DJ-Sounds und Live-Act. Wer noch Lust auf die eine oder andere Fahrt im Wurstelprater hat: einige Attraktionen haben auch zu Silvester Betrieb!

Tipp: Wer am 1. Jänner Lust auf klassische Klänge hat, kann das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker live am Stephansplatz oder Wintermarkt im Prater unter freiem Himmel genießen.

31. Dezember 2025, 14 Uhr – 1. Jänner 2026, 2 Uhr

Standorte: Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße, Neuer Markt, Wintermarkt Prater

Programm & Gastronomie: 14-2 Uhr, freier Eintritt

Alle Infos: www.wienersilvesterpfad.at