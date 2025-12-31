Bei Tierschutz Austria wartet derzeit eine ganz besondere Vierbeinerin darauf, endlich Menschen zu finden, die ihr die Aufmerksamkeit und das Verständnis schenken, das sie verdient: Anka, eine aufgeweckte Schäfer-Mischlingshündin, geboren im Jänner 2017, freundlich, lebhaft – und vor allem bereit für einen Neustart.

Ein Herz für Menschen – aber Stress mit Artgenossen

Die knapp über kniehohe Hundedame zeigt sich im Umgang mit Menschen aufgeschlossen und freundlich. Bei Begegnungen mit anderen Hunden ist Anka jedoch schnell gestresst. Im Freilauf reagiert sie daher oft übermütig und wild, und an der Leine kommt es vor, dass sie andere Hunde verbellt.

Im früheren Zuhause wurde versäumt, diese Unsicherheit gezielt zu trainieren. Nun soll Anka mithilfe von belohnungsorientiertem Begegnungstraining Schritt für Schritt lernen, entspannter auf Artgenossen zu reagieren. Mit Geduld und positiver Bestärkung wird sie gute Fortschritte machen – da sind sich die Betreuer bei Tierschutz Austria sicher.

Brave Begleiterin im Alltag

Zu Hause zeigt sich die hübsche Schäfer-Mix-Hündin von ihrer besten Seite:

stubenrein

geht brav an der Leine (abgesehen von Hundebegegnungen)

freundlich zu Menschen

In einen Haushalt mit Kindern ab dem Schulalter kann Anka gut einziehen. Wichtig wäre jedoch eine Umgebung, die genügend Ruhe bietet – ein Stadtrand oder das ländliche Umfeld wären ideal.

Garten ja – aber bitte nicht unbeaufsichtigt

Falls ihr neues Zuhause über einen Garten verfügt, sollten zukünftige Besitzer unbedingt beachten: Anka ist ein richtiger Sprungkünstler. Über 2 Meter Höhe sind für sie kein Problem – daher darf sie draußen niemals unbeaufsichtigt bleiben.

Wer schenkt Anka ihr Für-immer-Zuhause?

Anka ist eine Hundedame mit großem Potenzial und ebenso großem Herzen. Mit Menschen, die sie liebevoll führen, konsequent trainieren und ihrer aufgeweckten Art Raum geben, wird sie zur treuen Gefährtin fürs Leben.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).