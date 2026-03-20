Die traditionsreiche Sportstätte an der Alszeile in Hernals ist in den vergangenen Monaten zu einem modernen und multifunktionalen Stadion weiterentwickelt worden und bietet dem Wiener Sport-Club, dem künftigen Pächter, eine zeitgemäße Heimstätte.

Das Stadion bietet Platz für rund 5.600 Zuschauer bei nationalen Spielen und etwa 4.600 bei internationalen Begegnungen. Die Anlage ist bewusst für eine vielseitige Nutzung ausgelegt und steht neben den Spielen des Heimteams auch für Frauenfußball, Nachwuchsbewerbe sowie American Football und Rugby zur Verfügung.

Start der Stadion-Saison

Mit dem Ostliga-Spiel gegen den SV Horn wird das neue Stadion des Sport-Clubs am 17. April feierlich eröffnet. Vorgesehen war die Eröffnung schon für den 3. April. Allerdings haben Gutachter wegen des noch instabilen neuen Rasens von diesem frühen Termin abgeraten, wie offiziell von der Stadt Wien bekanntgegeben wurde. Dementiert wird vom Rathaus ein Gerücht, dass die Verschiebung wegen einer geplanten Urlaubsreise des zuständigen Stadtrat Peter Hacker notwendig geworden wäre. Ebenso wird dementiert, dass die noch ausständige Beseitigung der Baucontainer in der Alszeile für die Verzögerung ausschlaggeben gewesen sei.