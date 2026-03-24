Rund 10.500 Bewerbungen sind seit September 2025 bereits eingegangen – ein deutliches Zeichen für die hohe Attraktivität der Ausbildung im Konzern. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in technischen Bereichen weiterhin groß ist.

„Die Energiewende, der Netzausbau und nachhaltige Mobilität brauchen bestens ausgebildete Fachkräfte. Wer bei uns eine Lehre beginnt, arbeitet an der Versorgungssicherheit der Stadt von morgen.“

…betont Generaldirektor Peter Weinelt. Mit über 700 Lehrstellen zählen die Wiener Stadtwerke zu den größten Ausbildungsbetrieben der Region und setzen damit ein klares Signal für Zukunftsperspektiven – gerade in Zeiten, in denen vor einer zunehmenden Lehrstellenlücke gewarnt wird.

Technik mit Zukunft – Frauen besonders gefragt

Ausgebildet wird in zentralen Zukunftsbereichen wie Energie, Elektrotechnik, Mobilität und Digitalisierung. Besonders gesucht sind junge Menschen mit technischem Interesse – und ausdrücklich auch Frauen. Ziel ist es, künftig die Hälfte der technischen Lehrstellen weiblich zu besetzen. Unterstützt wird das durch gezielte Programme und Kooperationen.

Lehre als Karrierechance

„Eine technische Lehre bei den Wiener Stadtwerken ist kein Plan B, sondern ein direkter Einstieg in stabile und sinnstiftende Berufe mit Perspektive.“

…so Benjamin Rödig, Leiter des zentralen Lehrlingsmanagements. Österreichweit gehe die Zahl an Fachkräften in technischen und handwerklichen Berufen zurück – umso wichtiger sei es, frühzeitig gegenzusteuern.

Die Wiener Stadtwerke punkten dabei mit modernen Ausbildungszentren, Zusatzqualifikationen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie der Möglichkeit zur berufsbegleitenden Matura. Auch die Übernahmequote von rund 80 Prozent unterstreicht den hohen Stellenwert der Lehre im Unternehmen.

Interessierte können sich ab sofort für die noch offenen Lehrstellen bewerben. Informationen gibt es online unter www.wienerstadtwerke.at/lehre.