Wiener Stadtwerke suchen Lehrlinge: Frauenanteil soll steigen

Die Wiener Stadtwerke sind einer der größten Arbeitgeber der Stadt und bieten jungen Menschen eine sichere berufliche Perspektive. In insgesamt 20 Lehrberufen starten im Herbst neue Lehrlinge – darunter Elektrotechnik, Mechatronik und erstmals auch Fernwärmetechnik. Die Ausbildungsplätze verteilen sich auf die Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, darunter Wiener Linien, Wien Energie und Wiener Netze. Interessierte können sich online über die offenen Lehrstellen informieren und direkt bewerben.

Technische Berufe: Frauenanteil soll weiter steigen

Frauen sind in technischen Berufen in Österreich nach wie vor unterrepräsentiert – ihr Anteil liegt derzeit bei nur 15 Prozent. Die Wiener Stadtwerke setzen sich gezielt dafür ein, diesen Wert zu erhöhen. „2017 hatten wir nur sieben Prozent weibliche Lehrlinge, heute sind es bereits 30 Prozent. Mein klares Ziel sind 50 Prozent“, betont Generaldirektor Peter Weinelt. Die Stadtwerke investieren daher verstärkt in Maßnahmen, um technikaffine Mädchen für eine Ausbildung zu gewinnen.

Hohe Übernahmequote und Karrierechancen

Eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken bietet nicht nur eine solide Bezahlung, sondern auch langfristige Perspektiven. Die Übernahmequote nach Abschluss der Ausbildung liegt bei beeindruckenden 80 Prozent. Zudem haben Lehrlinge die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung die Matura abzulegen, was ihnen weitere Karriereoptionen eröffnet. Jährlich bewerben sich rund 6.000 junge Menschen um eine Lehrstelle – wer sich frühzeitig bewirbt, erhöht seine Chancen auf einen der begehrten Ausbildungsplätze.

Alle Informationen zur Lehrlingsausbildung und den offenen Stellen sind auf der Website der Wiener Stadtwerke unter www.wienerstadtwerke.at/lehre abrufbar.