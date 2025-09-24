“Der Wiener Weinwandertag ist die perfekte Gelegenheit für eine genussvolle Entdeckungstour durch die Wiener Weingärten. Auch heuer stehen wieder vier abwechslungsreiche Routen für einen Spaziergang durch die Weinlandschaft zur Verfügung.“

…betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Vier Routen – viele Möglichkeiten

Die Wanderwege führen durch die Bezirke Ottakring (16.), Döbling (19.), Floridsdorf (21.) und Liesing (23.). Neben den Hauptrouten gibt es auch kürzere Teilstrecken, die individuell kombiniert werden können.

Alle Wege sind familienfreundlich, und für Gäste mit Kinderwagen gibt es eigens gekennzeichnete Abschnitte. Unterwegs laden zahlreiche Winzer*innen zwischen 10 und 18 Uhr dazu ein, ihre Weine und regionale Schmankerln zu verkosten.

Genuss am Weingut Cobenzl

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher*innen am Weingut Cobenzl: Hier können die regionalen Spezialitäten von „Wiener Gusto“ probiert werden. Mitten im Weingarten lädt zudem eine gemütliche Buschenschank zum Verweilen ein – mit Wildspezialitäten aus den Wiener Wäldern, einem guten Glas Wein und einem traumhaften Blick über Wien.

Die Routen im Überblick

Mauer (23. Bezirk): 4,6 km

Neustift – Nussdorf (19. Bezirk): 10,8 km

Strebersdorf – Stammersdorf (21. Bezirk): 9,6 km

Ottakring (16. Bezirk): 2,4 km

Termin & Infos

📅 Samstag, 27. und Sonntag, 28. September 2025

⏰ jeweils von 10 bis 18 Uhr

ℹ️ Alle Details unter: wien.gv.at/weinwandertag