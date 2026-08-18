Wiens Bühnen starten in einen heißen Kulturherbst

Ab 21. August spielt der erfolgreiche Intendant Marcus Strahl in Weißenkirchen den „Wachauer Jedermann“ in Mundart – das ist schon Tradition!

In der Tschauner Bühne werden am 23.8. um 11 Uhr (!) Andy Lee Lang, Herbert Schöndorfer und Viktor Poslusny Wienerlieder singen. Am 28. gibt Nina Hartmann der Bühne Donaupark die Ehre. Die internationale Pianistin SoRyang spielt am 17. & 25.8. wieder im Mozarthaus (1., Domgasse) ein herrliches Programm.

Eine der originellsten Sommertheater-Adressen des Landes ist der Bunker Mödling mit „Horrible Habsburger“ (Tel. 01/544 20 70).

Nun beginnt mit September auch in Wien die Kultursaison. Gleich am 3. freuen wir uns auf Schnitzlers „Komödie der Verführung“ im Theater in der Josefstadt – wir halten der neuen Intendantin Marie Rötzer die Daumen! Am 4. wählen wir entweder in der Burg „Unter Tieren“ von Elfriede Jelinek (Uraufführung) oder wir gehen in die Volksoper zur schrägen „Fledermaus“ mit der ausgezeichneten Paula Nocker (Ida) und Gaststar Robert Palfrader (Frosch).

Am nächsten Tag ist Premiere im Akademietheater mit „Merlin oder das wüste Land“ von Tankred Dorst, ebenfalls am 5.9. sehen wir Turrinis „Der Tollste Tag“ in den Kammerspielen. Zum Abschluss kann ich die große Gala der Staatsoper beim Burggarten-Open-Air mit Weltstars am 6. September empfehlen.