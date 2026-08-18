Jagd Nummer sieben auf freche Verkehrsrowdys!

In der Inneren Stadt sollen Raser und Poser weiterhin kein leichtes Leben haben. Jetzt gab’s die siebte groß angelegte Kontroll-Aktion der Polizei.

Der City reicht’s. Am Wochenende haben Polizei, Gruppe Sofortmaßnahmen, MA 6, MA 48, MA 59 und das AMS erneut zur gemeinsamen Schwerpunkt-Aktion gegen Poser, Raser und Rowdys geblasen. Schon zum siebten Mal.

Gemeinsames Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Lärmbelastung für Anrainer zu reduzieren und konsequent gegen wiederkehrende Verstöße im innerstädtischen Bereich vorzugehen.

Bilanz des Schreckens

Kontrolliert wurde an neuralgischen Punkten der City. Die Bilanz des Einsatzes: 44 Anzeigen, 21 Organmandate, 16 festgestellte schwere technische Mängel und 25 Alkovortests. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit regelmäßiger und gezielter Schwerpunktkontrollen.

Keine Gnade für Rowdys

Die hohe Zahl an festgestellten Übertretungen zeigt deutlich, dass rücksichtslose Verkehrsteilnehmer weiterhin konsequent aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Die Einsatzkräfte werden ihre Kontrollen mit Nachdruck fortsetzen.

„Wer durch Raserei, vermeidbaren Lärm oder gefährliche Fahrmanöver andere Menschen gefährdet oder die Aufenthaltsqualität in der Inneren Stadt beeinträchtigt, muss jederzeit mit umfassenden Kontrollen und empfindlichen Konsequenzen rechnen”, so Bezirksvorsteher Markus Figl. Nummer acht wird folgen.