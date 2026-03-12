Wien gilt im internationalen Vergleich als eine Stadt mit besonders hoher Wohnqualität. Damit das auch so bleibt, setzt die Stadt auf Information und Beratung direkt vor Ort. Genau hier setzt die #wienwohntbesser-Tour an.

Bei den Terminen können Wienerinnen und Wiener unkompliziert Fragen stellen – etwa zur Wohnungsvergabe, zum Mietrecht oder zu Fördermöglichkeiten. Auch Themen wie Nachbarschaft, Mitgestaltung im Wohnumfeld, Sanierungen oder Wohnbautechnik werden behandelt.

Der große Vorteil: Die Beratung ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Auftakt am Meiselmarkt

Der erste Tourstopp findet am Mittwoch, 25. März, von 14 bis 18 Uhr am Meiselmarkt statt. Danach macht die Tour einmal pro Monat in unterschiedlichen Bezirken Halt.

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht freut sich über den Auftakt im 15. Bezirk:

„Mit dem Start der Tour am Meiselmarkt bringen wir umfassende Beratung direkt ins Herz unseres Bezirks. Nach den erfolgreichen Terminen im vergangenen Jahr steht den Menschen in Rudolfsheim-Fünfhaus dieses wichtige Serviceangebot erneut direkt am Wohnort zur Verfügung. Die äußerst kompetente Unterstützung sorgt für noch mehr Wohnzufriedenheit – und zwar genau dort, wo sie gebraucht wird.“

Acht Dienststellen beraten gemeinsam

Bei der Tour bündeln acht Einrichtungen der Stadt Wien ihre Expertise. Sie bieten gemeinsam Beratung zu allen wichtigen Wohnfragen:

Wiener Wohnen informiert über Themen rund um den Gemeindebau.

Wohnberatung Wien unterstützt bei der Suche nach Gemeinde- oder geförderten Wohnungen und beim Wiener Wohnticket.

MieterHilfe berät zu Mietverträgen und rechtlichen Fragen rund ums Wohnen.

wohnpartner hilft bei Nachbarschaftsfragen, Konfliktvermittlung sowie sozialen Unterstützungsangeboten.

Hauskunft informiert über Sanierungen von Gebäuden und Eigenheimen.

Gebietsbetreuung Stadterneuerung berät zu Fragen im Grätzel und zum Wohnumfeld.

Technische Stadterneuerung steht für Themen rund um Wohnbautechnik zur Verfügung.

MA 50 – Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle informiert über Förderungen im Wohnbereich.

Alle Interessierten können einfach vorbeikommen und sich direkt vor Ort beraten lassen. Die nächsten Termine der #wienwohntbesser-Tour folgen im Laufe des Jahres in weiteren Wiener Bezirken.

#wienwohntbesser-Tour

Meiselmarkt, Hütteldorfer Straße 81B, 1150 Wien

Mittwoch, 25. März

14 bis 18 Uhr