Der Bezirk gestaltet aktuell die Wilhelm-Exner-Gasse sowie die Sobieskigasse von der Gießergasse bis zur Dreihackengasse komplett neu. Insgesamt werden 640 Meter Straßenraum begrünt und klimafit gemacht. 41 Bäume und 10 Sträucher sorgen künftig für Schatten und Kühlung, neue Grünflächen verbessern das Mikroklima.

Mit dem Pflanzen der ersten Bäume nimmt unser visionäres Umgestaltungsprojekt in der Wilhelm-Exner-Gasse sichtbar Gestalt an. Damit stärken wir das Zu-Fuß-Gehen im Bezirk und schaffen einen klimafitten, barrierefreien Weg. Ich freue mich schon jetzt, wenn die Wilhelm-Exner-Gasse im Frühjahr erblüht!

… blickt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad in die Zukunft. Aber nicht nur durch die neuen Bäume, auch sonst wird der Bezirk durch die Umgestaltung lebenswerter: Die Gehwege werden barrierefrei, Radabstellplätze kommen dazu, mehr Sitzmöglichkeiten entstehen – und zwei neue Trinkbrunnen sorgen an heißen Tagen für Erfrischung.

Investition in die Lebensqualität

Finanziert wird die neue Wilhelm-Exner-Gasse aus Bezirksmitteln, aus dem Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“ sowie durch das Allgemeine Krankenhaus (AKH), das sich mit 35,9 Prozent an den Gesamtkosten beteiligt. Die restlichen Baumpflanzungen folgen in den kommenden Wochen.

Mit dem Projekt setzt der Alsergrund seinen Masterplan zum Zu-Fuß-Gehen konsequent um. Familien, Kinder und Jugendliche, ältere Menschen – all jene, die tagtäglich zu Fuß unterwegs sind – profitieren besonders. Und: Der Bezirk leistet damit einen wirksamen Beitrag gegen die Klimakrise, direkt vor der eigenen Haustür.