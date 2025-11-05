Am 28. November startet die Wintersaison in Gastein. Zunächst öffnen Schlossalm und Stubnerkogel ihre Lifte, ab 5. Dezember folgt das Fulseck, und ab 12. Dezember heißt es: Skifahren in allen Gasteiner Skigebieten!

Das große Winter:Start-Wochenende von 12. bis 14. Dezember bringt doppelte Feierlaune: Bei den Gastein Classics, dem beliebten Langlaufrennen für Hobbysportler*innen, und beim neuen Musikfestival Gastein Sounds in Bad Hofgastein sorgen Stars wie CRO, Ski Aggu, SDP und Ikkimel für Stimmung auf und abseits der Piste.

Nachhaltigkeit mit Weitblick

In Gastein wird Nachhaltigkeit gelebt – nicht nur verkündet. Die Gasteiner Bergbahnen und die Alpentherme setzen auf umweltfreundliche Technologien: von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen bis zur Nutzung des Thermalwassers.

Besonders beeindruckend: Die Pistengeräte fahren mit HVO-Kraftstoff aus recyceltem Speiseöl, wodurch die Emissionen um stolze 72 Prozent sinken. Zudem decken über 4.500 m² Photovoltaikflächen bereits ein Viertel des Energiebedarfs der Hauptbahnen.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern ein langfristiges Versprechen an die Region und unsere Gäste.“

…betont Andreas Innerhofer, Vorstandsvorsitzender der Gasteiner Bergbahnen AG.

Neue Highlights auf der Piste

Gasteins Skigebiete warten mit spannenden Neuheiten auf:

Die Speedline 100 mit Geschwindigkeitsmessung und Zielfoto sorgt für Nervenkitzel.

Die Infinity Loop verbindet Schlossalm und Stubnerkogel zu einer Skirunde über 4.000 Höhenmeter.

Und „Die Nord“ – mit 10 Kilometern die längste Abfahrt im SalzburgerLand – bietet echtes Rennfeeling mit Zeitmessung.

Dank der neuen Gastein Grand Tour auf skiline.cc können Gäste ihre Skitage digital erleben – mit Höhenmetern, Fotos und Ergebnissen zum Sammeln.

Action & Genuss in Dorfgastein

Besondere Erlebnisse bietet auch Dorfgastein: Beim Early Winter Mountaincart können Abenteuerlustige noch vor dem Skibetrieb mit speziellen Carts den Berg hinunterflitzen – ein Angebot, das 2025 mit dem Zipfer Tourismuspreis ausgezeichnet wurde.

Abwechslung versprechen außerdem die Schneezauber-Abende, die Ski- & Weingenusswoche im März und das beliebte Berg:Klang-Event mit Musik, Kulinarik und Panorama.

Neues Bergrestaurant „Hirsch und Maus“

Ein besonderes Highlight eröffnet Mitte Dezember 2025 auf der Schlossalm: das neue Bergrestaurant „Hirsch und Maus“, benannt nach den umliegenden Gipfeln. Das nachhaltige Gebäude auf 2.060 Metern Höhe vereint Gastronomie, Verwaltung und Erlebniswelt – betrieben mit Photovoltaik und Wärmepumpen.

Geführt von der Familie Scharfetter, die in Gastein bereits mehrere Betriebe leitet, setzt das neue Haus auf regionale Küche und alpine Moderne.

„Wir kochen mit regionalen Zutaten – vom Pinzgauer Bio-Rind bis zum Gemüse aus dem Tal.“

…erklärt Julian Scharfetter.

Genussmomente auf höchstem Niveau

Auch abseits der Pisten wird in Gastein geschlemmt:

Das Gipfelfrühstück in Sportgastein kehrt zurück – jeden Freitag auf 2.650 Metern Höhe.

Die Gasteiner Skihauben bringen Haubenküche auf die Skihütten, mit Gerichten von Spitzenköchen um maximal 25 Euro.

Dazu kommen stimmungsvolle Events wie die Kulinarische Winterreise im Kötschachtal oder das romantische Vollmond Dinner.

So wird Gastein einmal mehr zur Genussregion des SalzburgerLandes.

Events, Kultur & sportliche Höhepunkte

Von Dezember bis März reiht sich ein Event an das nächste:

Gastein Classics & Gastein Sounds (12.–14. Dezember)

Snowboard Weltcup in Bad Gastein (13.–14. Jänner)

Lighthouse Festival (22.–25. Jänner)

Art on Snow (31. Jänner–6. Februar)

Snow Jazz Gastein (11.–15. März)

Und das große Rennen „Die Nord“ am 28. März 2026.

Kunst, Musik und Sport verschmelzen hier zu einem vielseitigen Wintererlebnis.

Bad Gastein im Aufschwung

Auch architektonisch tut sich viel: Das traditionsreiche Hotel Weismayr wird als „the eighteen86 by keyone“ neu eröffnet – ein weiterer Schritt in der erfolgreichen Revitalisierung des Ortszentrums von Bad Gastein.

Komfortabel & klimafreundlich anreisen

Ab Dezember 2025 profitiert das Gasteinertal von einer modernen Bahnverbindung im Stundentakt zwischen Salzburg und Graz. Alle Bahnhöfe werden barrierefrei ausgebaut, und mit dem Guest Mobility Ticket reisen Urlaubsgäste im gesamten SalzburgerLand kostenlos mit Bus und Bahn. Zusätzlich sorgen ÖBB-Transfers ab 8 Euro und das Kombiticket für Zug & Skipass für eine bequeme, autofreie Anreise.