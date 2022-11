Adventspaß im Prater: Wintermarkt beim Riesenrad

Nirgends ist es so schön zu Weihnachten wie in Wien! Die Stadt, getaucht in vorweihnachtlicher Stimmung, versprüht gerade jetzt ihren Charme. Kein Wunder – ist Wien die Adventhauptstadt des Kontinents! Denn nirgends wo in der EU gibt es mehr Christkindlmärkte als in Wien. Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Wintermarkt am Riesenradplatz.

Für Groß und Klein

(C) Julius Silver

Ab sofort, bis zum 8. Jänner, hat der Wintermarkt im Wurstelprater geöffnet. Hier trifft Nostalgie auf Moderne. Unter dem Motto „Der Prater rockt“ gibt es auch im Winter im Prater ein aufregendes Programm für Groß und Klein. Live-Konzerte von Austropop über Rock bis hin zu Jazz und Soul sorgen für Abwechslung. Kinder sind zum Basteln und Malen in der Manner Bar eingeladen oder können bei einer Tour in der Kindereisenbahn den Winter im Prater erleben. Ab 24. November können die Kleinsten bei freiem Eintritt im Zirkuszelt auf der Wiese unter dem Riesenrad jede Woche Abenteuer mit dem Original Wiener Praterkasperl erleben.

Vorfreude

(C) Julius Silver

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Nächstenliebe. Um diesem Motto gerecht zu werden bieten sich die Standlerinnen und Standler am Wintermarkt zur Versteigerung an. Am 3. Dezember von 18:00 bis 19:00 Uhr können spannende, amüsante Einblicke hinter die Kulissen, Gutscheine, Führungen und vieles mehr ersteigert werden. Der Erlös kommt dem Verein „Ich bin aktiv – Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung“ zugute.

„Die Wienerinnen und Wiener verbringen gerne gemütliche Wintertage und -abende hier im Prater – sei es, um die Vorfreude auf die bevorstehenden Festtage richtig auszukosten, sich die Ferienzeit zu versüßen oder, um das neue Jahr und seine ersten Tage gemeinsam mit Freunden und Familie zu zelebrieren“, freut sich Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger.

Öffnungszeiten

Täglich von 19. November 2022 bis 8. Jänner 2023

Montag – Freitag 12.00 – 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertag 11.00 – 22.00 Uhr

24.12.2022 11.00 – 17.00 Uhr

31.12.2022 11.00 – 02.00 Uhr

Wo: Riesenradplatz 2, 1020 Wien

Weitere Informationen und Details finden Sie unter: https://www.wintermarkt.at/