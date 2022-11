Wir sind Christkindlmarkt! Wien führt Ranking an

Wir Wiener sind wirklich privilegiert. Nicht nur, dass wir in der lebenswertesten Stadt der Welt leben, sondern haben auch die beliebtesten Christkindlmärkte des Landes. Eine Umfrage von Mindtake Resarsch, im Auftrag des Handelsverband Österreich, bestätigt: Drei Wiener Christkindlmärkte sind in den Top Fünf Weihnachtsmärkte der Österreicher.

Die Top 5

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz wurde von den 1.001 Befragten zum beliebtesten Weihnachtsmarkt in Österreich gekürt. Auf Platz Zwei liegt der Salzburger Christkindlmarkt am Residenzplatz, Platz Drei ging an den Christkindlmarkt am Grazer Hauptplatz. Der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn und der Weihnachtsmarkt am Spittelberg belegen Platz Vier bzw. Platz Fünf.

Aber auch die Adventmärkte in Innsbruck und Linz sowie am Karlsplatz und im Alten AKH Wien zählen zu den beliebtesten des Landes.

Wirtschaftsfaktor

Christkindlmärkte sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wie Rainer Will, Handelsverband-Geschäftsführer erklärt. „Insgesamt prognostizieren wir für die heimischen Weihnachtsmärkte einen Gesamtumsatz von rund 400 Millionen Euro. Damit liegen wir zwar auf Vor-Corona-Niveau, allerdings werden die Umsätze primär von der Inflation befeuert.“

Doch was bewegt die Menschen auf die Märkte? Die festliche Stimmung und eine gute Atmosphäre sind für die Menschen der mit Abstand wichtigste Faktor (78%), einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auch soziale Aspekte, etwa Freunde und Bekannte zu treffen (54%), sowie der Genuss führt die Österreicher auf den Christkindlmarkt: Punsch und Glühwein (50%) sowie leckeres Essen und Süßigkeiten (30%). Viele Besucher nutzen die Gelegenheit auch gleich dafür, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen (15%).