WINWIN spendet 20.000 Euro an Die Tafel Österreich

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums hat WINWIN vergangenes Jahr für jeden verkauften Kaffee 20 Cent an Die Tafel Österreich gespendet. Der gesammelte Betrag wurde nun auf 20.000 Euro aufgerundet und übergeben.

2024 war sowohl für WINWIN als auch für Die Tafel Österreich ein Jubiläumsjahr. Vor mittlerweile 20 Jahren hat WINWIN in Mayrhofen im Zillertal den ersten Standort eröffnet und Die Tafel Österreich feierte 2024 ihr 25-jähriges Bestehen. WINWIN ist das erfolgreiche Konzept der Österreichischen Lotterien für ein österreichweites terrestrisches Angebot an Automatenspielen (sogenannte VLTs) und an insgesamt 20 Standorten in ganz Österreich vertreten.

Passend zu diesem 20-jährigen Jubiläum hat WINWIN im vergangenen Jahr auch das soziale Engagement österreichweit an allen 20 Standorten weiter ausgebaut. Mit einer Spende von 20 Cent pro verkauftem Kaffee für Die Tafel Österreich wurde auf Lebensmittelverschwendung und Armut in Österreich sowie deren Folgen für Gesellschaft und Umwelt aufmerksam gemacht. Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich: „Seit 1999 retten wir noch genusstaugliche Lebensmittel und versorgen damit kostenfrei armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen, mittlerweile in ganz Österreich. Während jährlich mehr als 1 Million Tonnen Lebensmittel in den Müll wandern, leiden 420.000 Personen in unserem Land an schwerer Ernährungsarmut. Wir freuen uns sehr über das Commitment und die großzügige Spende von WINWIN, die uns dabei unterstützt, auch weiterhin verstärkt die so notwendige Brücke vom Überfluss zum Bedarf zu bilden und auf diese Schieflagen in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen.“

Mehr Infos unter tafel-oesterreich.at