Das Weingut Mayer am Pfarrplatz wurde im Rahmen der Veranstaltung mit der Green-Care-Hoftafel ausgezeichnet. Der Grund: Drei Klientinnen und Klienten der Caritas-Tagesstruktur „Am Himmel“ arbeiten regelmäßig im Betrieb mit und übernehmen verschiedene Aufgaben im Arbeitsalltag.

Einmal pro Woche verbringen sie einen ganzen Arbeitstag im Weingut. Dort helfen sie etwa im Keller, bei der maschinellen Abfüllung und Etikettierung von Weinflaschen, bei der Pflege von Grünflächen oder bei Vorbereitungen für Auslieferungen. Die Tätigkeiten werden an die individuellen Fähigkeiten angepasst, bleiben aber Teil eines professionellen Betriebsablaufs.

Für Geschäftsführer Thomas Podsednik ist das Projekt eine Bereicherung für alle Beteiligten. Die Zusammenarbeit sei von gegenseitigem Respekt geprägt und bringe zugleich neue Perspektiven in den Arbeitsalltag

Landwirtschaft mit sozialer Verantwortung

Auch politisch wird das Projekt als wichtiges Signal gesehen. In Wien prägen rund 700 Gartenbau-, Ackerbau- und Weinbaubetriebe die Stadtlandwirtschaft, die insgesamt etwa 575 Hektar Rebfläche umfasst.

Gerade deshalb zeigt die Initiative, dass soziale Landwirtschaft auch im urbanen Raum funktionieren kann. Durch Kooperationen zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und sozialen Einrichtungen entstehen neue Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, sich aktiv ins Arbeitsleben einzubringen.

200.000 Euro für Green Care gesammelt

Der Jahresempfang stand gleichzeitig im Zeichen einer erfolgreichen Bilanz des Vereins „WIR für greencare“. Obfrau Maria Hötschl und ihr Team konnten im vergangenen Jahr rund 200.000 Euro für die Initiative Green Care aufbringen.

Das Geld stammt aus Charity-Veranstaltungen, Kooperationen mit Unternehmen sowie zahlreichen Spenden. Mit den Mitteln werden unter anderem sozial benachteiligte Menschen unterstützt, die auf Green-Care-Höfen arbeiten oder betreut werden.

In Österreich gibt es mittlerweile mehr als 130 zertifizierte Green-Care-Betriebe – Tendenz steigend.

Prominente Unterstützung beim Jahresempfang

Rund 100 Gäste folgten der Einladung ins Weingut Mayer am Pfarrplatz. Unter ihnen waren Vertreter aus Wirtschaft, Landwirtschaft und Medien sowie zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer des Vereins.

Dompfarrer Toni Faber würdigte das Engagement mit persönlichen Worten und segnete das Projekt. Für Maria Hötschl ist ihr Einsatz vor allem eine Herzensangelegenheit. „Ich schenke viel Zeit, um noch mehr Sinn dafür zurückzubekommen“, sagte sie beim Empfang.

Blick nach vorne

Auch für 2026 hat der Verein bereits neue Projekte geplant. Ein Charity-Kabarett und ein Golfturnier sollen weitere Spenden für Green Care bringen. Zudem will man die Bedeutung sozialer Landwirtschaft weiter in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken.

Das Ziel bleibt klar: Landwirtschaftliche Betriebe sollen nicht nur Lebensmittel produzieren, sondern auch Orte der Begegnung, Integration und sozialen Teilhabe sein.