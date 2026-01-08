Die Nachricht hat viele WBB-Mitarbeiter mitten im Urlaub erschüttert: Werner Brunner ist am 28. Dezember, dem letzten Sonntag im alten Jahr, an den Folgen einer Gehirnblutung verstorben. Ganz plötzlich, ohne Vorankündigung. Vor Weihnachten durfte Wiener-Bezirksblatt-Chefredakteur Hans Steiner noch mit ihm scherzen: “Und wirst in den Weihnachtsfeiertagen auch arbeiten?” Mit seinem typischen Charme meinte er: “Nein, aber danach geht’s wieder voll los.”

Danke für viele Jahre

Es sollte nicht sein. Auch Echo-Medienhaus-Boss Christian Pöttler, der Werner einen “Lebensfreund” nennt, ist Tage später erschüttert: “Ich kann es noch gar nicht fassen.” So groß waren Werners Pläne für 2026 im Echo-Buchverlag, den er wesentlich mitgestaltete. Er galt als “Entdecker” von Kinderbuch-Starautor Thomas Brezina und war ein guter Freund von Schauspieler und Drehbuch-Autor Erich Schleyer. Zudem hatte er jahrelang einen eigenen Buchverlag, galt als “Koryphäe” in der Branche.

Der WAT war sein Leben

Seine große Liebe war der Arbeitersportverband WAT-ASKÖ. Werner war Jahrzehnte lang “Mister WAT-Brigittenau”, später wurde er WAT-Vizepräsident und -Ehrenmitglied. Als ASKÖ-WAT-Wien-Vorstandsmitglied war der weißhaarige sympathische Mann einer der führenden Wegbereiter des Wiener Sports. Auch Stadtrat Peter Hacker fand rührende Worte: “Ich habe den direkten, ehrlichen Austausch mit ihm sehr geschätzt. Seine herzliche Art und seine selbstverständliche Bereitschaft zu helfen machten ihn für mich zu einem Freund.”

Tiefe Trauer, tolle Worte

Der ASKÖ-WAT-Wien trauert um einen ganz Großen aus ihrer Mitte: “Er war ein einzigartig involvierter Funktionär und Ratgeber, ein Unterstützer für alle sportlichen Anliegen. Stand man vor einem anscheinend unlösbaren Problem, so war die Rettung oft, einfach Werner zu fragen.” Und weiter: “Lieber Werner, wir versprechen, deine Energie und deinen Elan im Herzen zu tragen, um deine Arbeit fortzusetzen!”