Mit einem breitgefächerten Angebot beteiligt sich das Nachbarschaftsservice wohnpartner heuer erneut an den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Von 25. November bis 10. Dezember können Bewohner*innen in zahlreichen Wiener Gemeindebauten an kostenlosen Workshops, Gesprächsrunden, Infoformaten und kreativen Aktionen teilnehmen. Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, Betroffene zu stärken und Wege aus Gewaltkreisläufen sichtbar zu machen.

„Gewalt hat in unserer Stadt keinen Platz – nicht hinter verschlossenen Türen, nicht in Beziehungen und nicht im öffentlichen Raum“, betont Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Aufklärung, Prävention und Solidarität seien entscheidend, um den Kreislauf aus Angst und Schweigen zu durchbrechen.

Workshops, Beratungen und kreative Projekte

Das Programm reicht von Selbstbehauptungskursen und Mentaltrainings bis hin zu Ausstellungen, Bastelstationen und Vorträgen. Auch Themen wie Cyber-Stalking, finanzielle Gewalt oder historische Pionierinnen der Frauenbewegung stehen im Fokus. Unterstützt wird wohnpartner von Kooperationspartnern wie Polizei, VHS und FEM.

Viele Angebote sind ohne Anmeldung zugänglich – einzig die Selbstbehauptungskurse in mehreren Bezirken erfordern eine kurze Voranmeldung.

Vielfältige Aktionen in ganz Wien

In zahlreichen Bezirken finden spezielle Aktivitäten statt – vom Austausch über Frauenbilder im 2. Bezirk bis zur Ausstellung über österreichische Pionierinnen in der Donaustadt. Kreative Puppenworkshops, Info-Stationen oder offene Gesprächsrunden laden dazu ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

Eine Auswahl aus dem Programm:

2. Bezirk – Austausch über Frauenbilder

24. November, 15:00–17:30 Uhr, Grätzl-Zentrum Krieau

Von Bewohnerinnen gestaltete Puppen regen zur Reflexion über heutige Frauenbilder an.

3. Bezirk – Selbstbehauptungskurs für Frauen

4. & 11. Dezember, 10:00–13:00 Uhr, Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten

Zweiteiliger Kurs zur Stärkung von Selbstbewusstsein und Beweglichkeit.

Anmeldung: emine.danaci-batur@wohnpartner-wien.at

5. Bezirk – „Power Women“: Malen & Ausstellung

27. November, 14:00–17:00 Uhr, Reumannhof

Workshop auf Leinwand mit anschließender Ausstellung, Musik und kleinen Überraschungen.

9. Bezirk – Selbstbehauptungskurs für Frauen

27. November & 4. Dezember, 9:30–12:30 Uhr, Reznicekgasse 6

Zweiteiliger Kurs zur Stärkung des Sicherheitsgefühls.

Anmeldung: office@ash-forum.at

oder +43/1/4080695-0

10. Bezirk – Kreative Stationen & Mentaltraining

4. Dezember, 9:00–12:00 Uhr, Grätzl-Zentrum Wienerberg – Offene Stationen rund um Gewaltprävention

5. Dezember, 10:00–12:00 Uhr, Bassena 10 – Mentaltraining in Kooperation mit FEM

5. Dezember, 15:00–17:00 Uhr – Mädchengruppe „Starke Mädchen im Gemeindebau“

11. Bezirk – Gesprächsrunde

27. November, 14:00–16:00 Uhr, Albin-Hirsch-Platz

Offenes Info- und Gesprächsangebot für Bewohner*innen.

15. Bezirk – Vortrag zu Cyber-Stalking

25. November, 17:30–19:00 Uhr, Kriemhildplatz 6

Einblick in technische Möglichkeiten, Schutzmaßnahmen und Prävention.

19. Bezirk – Infoangebot beim Bahnhof Heiligenstadt

5. Dezember, 12:00–14:00 Uhr

Gesprächsrunde in Kooperation mit dem Regionalforum 19.

20. Bezirk – Vernissage „Puppenbilder“

25. November, 18:00–20:00 Uhr, Leipzigerstraße 38–40

Ausstellung mit anschließendem Erzählcafé.

21. Bezirk – Info-Tag & Puppenworkshops

24. November, 9:00–14:00 Uhr, Krankenhaus Nord – Infoveranstaltung

25. November & 2. Dezember, jeweils 15:00–17:00 Uhr – Kreative Aktionen gegen Gewalt an Frauen

22. Bezirk – Ausstellung zu Pionierinnen der Frauenbewegung

25. November, 10:00–12:00 Uhr, Rennbahnweg 27 – Eröffnung

Besichtigung bis 10. Dezember möglich.

27. November, 9:30–11:30 Uhr – Puppenworkshop in der Viktor-Kaplan-Straße

23. Bezirk – Aktion im Grätzl Atzgersdorf

4. Dezember, 15:00–17:00 Uhr, Steinergasse 36

Gemeinsame Aktion mit Fokus auf Gewaltprävention und finanzielle Gewalt.

Alle Termine im Überblick

Das vollständige Programm findet sich im wohnpartner-Eventkalender unter: wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen