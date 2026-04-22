Ob eingefleischte Leseratte oder neugieriger Neuling – beim „Tag des Buches“ ist für alle etwas dabei. wohnpartner organisiert an mehreren Standorten Büchertische, Lesungen, Tauschbörsen sowie nachbarschaftliche Treffen. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: das verbindende Element des Lesens.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen:

„Das Nachbarschaftsservice wohnpartner engagiert sich das ganze Jahr für ein gutes Zusammenleben im Gemeindebau und setzt so ein wichtiges Zeichen für das Miteinander und die Rücksichtnahme. Am ‚Tag des Buches‘ fällt es besonders leicht, sich mit anderen auszutauschen – denn ein gutes Buch ist oft der beste Gesprächseinstieg.“

Offene Bücherschränke das ganze Jahr

Doch nicht nur rund um den Aktionstag wird gelesen: An insgesamt 29 wohnpartner-Standorten stehen ganzjährig offene Bücherschränke zur Verfügung. Hier können Bücher kostenlos mitgenommen oder abgegeben werden. Besonders beliebt sind auch die sogenannten „Bücherkabinen“ – ehemalige Telefonzellen, die zu kleinen, frei zugänglichen Bibliotheken umfunktioniert wurden.

Diese niederschwelligen Angebote fördern nicht nur die Lust am Lesen, sondern auch die Begegnung im Alltag.

Kulturelle Impulse für den Gemeindebau

Für wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer ist klar:

„Von Büchertischen und Lesungen über Tauschbörsen bis hin zu gemeinsamen Festen steht für uns das verbindende Element des Lesens im Mittelpunkt. Die Aktionen werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern stets positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigen sie, wie stark gemeinsame kulturelle Aktivitäten das Miteinander im Gemeindebau verbessern können.“

wohnpartner-Highlights

2. Bezirk:

Donnerstag, 23. April, 16 – 18:00 Uhr

Bewohner*innen-Lesung mit Kaffee und Kuchen

☞ Grätzl-Zentrum Krieau, Engerthstraße 230

10. Bezirk:

Donnerstag, 23. April, 11:30 – 13:00 Uhr

Verteilaktion von kostenlosen Büchern

☞ Sahulkastraße 3 (vor dem Diabesteszentrum)

Donnerstag, 23. April, 17:00 – 18:00 Uhr

Gemeinsamer Leseabend mit vorgetragenen Texten

☞ Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/25/R1

Freitag, 24. April, 15:00 – 17:00 Uhr

Bücherkabinenfest (mit Aktionen für Kinder)

☞ Stinygasse 9/39/R1 Bücherkabine

12. Bezirk:

Donnerstag, 23. April, 08:00 – 16:00 Uhr

Büchertisch, Kaffee und Kuchen

☞ Schönbrunner Str. 259

Donnerstag, 23. April, 14:00 – 17:00 Uhr

Lesung: Projekt „Lesenachbarschaft“

☞ An der Comics Box, Schöpfwerk 29/14

19. Bezirk:

Donnerstag, 23. April, 10:00 – 12:30 Uhr

Büchertisch und Kaffee

☞ Heiligenstädter Straße 90

22. Bezirk:

Donnerstag, 23. April, 10:00 – 13:00 Uhr

Büchertisch vor dem Lokal

☞ Viktor Kaplan Straße 11, wohnpartner-Lokal

Donnerstag, 23. April, 10:00 – 13:00 Uhr

Büchertisch vor dem Lokal

☞ Schüttaustraße 1-39/3/R01