WordCamp Vienna vereint Entwickler, Designer, Blogger und Agenturen am 10. und 11. April 2026 in Wien, um über die Zukunft des Webs zu diskutieren. Am Campus der Universität Wien wird die internationale WordPress-Community zwei Tage lang über neue Technologien, kreative Strategien und wirtschaftliche Chancen im digitalen Raum sprechen. Early Bird-Tickets gibt es ab 30 Euro.

WordPress 7.0 und KI: Was das Web morgen prägt

Das WordCamp Vienna gilt als größte WordPress-Konferenz in Mitteleuropa und feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen mit einem besonders zukunftsorientierten Programm. Im Mittelpunkt stehen die neue Version WordPress 7.0 sowie die Integration von Künstlicher Intelligenz in Content-Management, Webentwicklung und digitale Geschäftsmodelle. In drei parallelen Tracks (Deutsch, Englisch, Developer) teilen internationale Experten praxisnahe Einblicke, Best Practices und technologische Deep Dives.

Networking, Business-Potenziale und Community-Spirit

Das WordCamp Vienna ist ein Treffpunkt der Digitalwirtschaft. Kaffeepausen, gemeinsames Mittagessen und eine After-Party bieten Raum für Austausch, Kooperationen und neue Projekte. Für Unternehmen aus IT, Marketing und Digitalagenturen ist das Event eine Bühne mit hoher Sichtbarkeit bei Fachkräften, Entscheidungsträger:innen und Multiplikator:innen.

Tickets sind bereits ab 30 Euro (Early Bird) erhältlich und beinhalten Zugang zu allen Vorträgen und Workshops, Verpflegung sowie Community-Events. Damit bleibt das WordCamp bewusst niederschwellig und inklusiv. Ganz im Sinne der WordPress-Idee, das Publizieren im Web zu demokratisieren und für jeden zugänglich zu machen.

Wien als Drehscheibe digitaler Innovation und Trends

WordPress betreibt weltweit rund 43 Prozent aller Websites und ist mit 60 Prozent Anteil auch in Österreich das führende Content Management System. Das WordCamp Vienna hat sich als wichtigstes regelmäßiges WordPress-Event in Mitteleuropa etabliert und bringt jährlich hunderte Profis und Enthusiasten zusammen.

Zum 10-jährigen Jubiläum bietet die Konferenz nicht nur einen Blick auf technische Innovationen, sondern auch auf wirtschaftliche Trends und digitale Geschäftsmodelle. Für Wien ist das WordCamp damit ein bedeutender Treffpunkt der europäischen Tech-Community und stärkt Wien in seiner Position als Digitalstandort.

WordCamp Vienna 2026

10. April 2026, 13-18.30 Uhr

11. April 2026, 9-18 Uhr

Hörsaalzentrum, Campus der Universität Wien, Altes AKH

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien

Tickets und weitere Informationen: vienna.wordcamp.org/2026/

@wordpressvienna