Während man über überfüllte Einkaufsstraßen hetzt, um ja rechtzeitig alle Geschenke für Heiligabend zu besorgen, vergisst man mitunter, worum es bei Weihnachten eigentlich geht: Denn Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Wenn also schenken, dann mit Sinn! So wird es im Amtshaus im 7. Bezirk praktiziert. In der Hermanngasse 24–26 ist im Zuge der Aktion “Neubau hilft!” wieder ein festlich geschmückter Christbaum aufgestellt, vollgehängt mit Wünschen von Menschen, die gerade herausfordernde Zeiten durchleben. So spüren Familien, die finanziell unter Druck stehen, die Auswirkungen der aktuellen Krisen besonders stark – mit der Erfüllung einer der Wünsche kann man ein wenig zur Entlastung beitragen und gleichzeitig auch Freude schenken.

Christkind spielen

Sie wollen dem Christkind beim Beschenken helfen? Dann kommen Sie bis 12. Dezember im Amtshaus vorbei und pflücken einen der Wünsche vom Baum, um diesen zu erfüllen. Eine kleine Geste wie diese, kann Großes bewirken – das weiß auch Bezirksvorsteher Markus Reiter:

Es geht darum, Menschen zu erreichen, die dringend Unterstützung benötigen – und insbesondere den Kindern, die in dieser Zeit viel mittragen müssen, eine besondere Freude zu bereiten.

Der Wunsch-Christbaum ist ein tolles Zeichen dafür, wie Nachbarschaftshilfe im Bezirk funktionieren kann. Die Geschenke können bis 19. Dezember im Amtshaus abgegeben werden und werden entsprechend weitergeleitet.