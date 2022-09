YACHTIVAL 2023 – Das Österreichische Networking Festival der Musikszene

YACHTIVAL 2023 ist die einzigartige Kombination aus Yachturlaub und Musikfestival – 320 Musikinteressierte haben die Chance eine unvergessliche Woche im September 2023 auf insgesamt 60 Segelyachten mit 30 österreichischen Bands, Solo-Musikern und DJs zu verbringen.

Die Reise beginnt und endet in der kroatischen Hafenstadt Split – hart am Wind geht es zu den Inseln Hvar, Palmizana und Solta bis nach Brac – wo ein 48-Stunden Festival in einer der angesagtesten Nightlife Location der Insel einen der musikalischen Höhepunkte bieten wird. Danach zieht die Cruise weiter nach Vis und wieder zurück zum Endpunkt der Reise in Split.

Jeder Tag steht im Zeichen der Musik – Open-Air-Konzerte auf der Crew Yacht, Sunrise Jam Sessions und Sundowner DJ Sets immer im Einklang mit dem Sound von Wind und Wellen.

Folgende Music-Acts sind bereits an Bord: Möwe, Matho, Anna Timmler, Max Schmiedl, Junger, Mira & Adam, Fab Toulouse, Samira Dadashi, Weltwiener, Joanish, Shabarotti, Jens Werenskiold, Tweed, Eya Paella, Diebe, Slomo, Rubin, Schickimicki Club, Zweimann, Zug nach Wien, Sin, Illian, Lukas Plöchl, Paenda

So ein Musikszene-Event hat es in Österreich nicht gegeben.

Ein Event, das die österreichische Musikszene international präsentiert, aber auch jungen Musikern eine Plattform bietet, um sich in der Szene auszutauschen und damit ihre Karriere weiterzuentwickeln.

YACHTIVAL 2023 KICK-OFF – EVENT

Anlass ist der Ticket-Verkaufsstart für das neueste Eventbaby von ÖKO- Reise- und Eventbüro CheckSailing. Eine Open-Air-Konzertwoche in Kroatien, dem YACHTIVAL, einem Networking- Festival rund um die österreichische Musik- und Eventszene!

Um Interessierten die Möglichkeiten zu geben, mehr über das YACHTIVAL 2023 zu erfahren, veranstaltet CheckSailing am Sonntag, 25. September von 10h00 bis 22h00 ein Kick-Off Event der Superlative. Für einen Tag dreht es sich am Gelände der Marina Wien rund um das Marina-Restaurant, ausschließlich um die Musik-Acts des YACHTIVAL 2023, bei freiem Eintritt!

Sonntag, 25. September 2023, 10 – 22 Uhr

Marina Restaurant, Handelskai 343, 1020 Wien

Zufahrt über Brücke Hilton Vienna Danube Waterfront

instagram.com/yachtivalkickoff

Eintritt frei!

YACHTIVAL 2023 Kick-Off – 30 österreichische Musik-Acts präsentieren ihre neusten Tracks! Mit Live Musik, Rahmenprogramm, Gewinnspielen und den YACHTIVAL Partnern zaubert CheckSailing für Besucher sowie deren Freunden und Familien, ein Tagesfestival der besonderen Art, Eintritt ist natürlich frei, vorbeischauen zahlt sich also aus!

Die Vision

Das Reise- und Eventbüro CheckSailing, hat die Vision Events mit “Meer-Wert” zu gestalten.

Das YACHTIVAL ist ein ganzheitliches Academy-Konzept, mit dem Ziel, die österreichische Musikindustrie international zu präsentieren und weiterführend als Trittbrett-Plattform für Branchen unerfahrene Künstler zu fungieren.

Ein Event mit Networking-Charakter auf Yachten begleitet von Menschen aus der Szene sowie 30 österreichischen Musik-Acts diverser Musikrichtungen!

Ein Event, das die gesamte österreichische Musik-Szene fordert und fördert und das nicht nur einmalig, sondern jährlich. Bestehend aus Gästen, die dem Club der Musik-Szene angehören wollen, Musik-Acts, die nach den richtigen Kontakten suchen, Partner, welche Künstlern als Mentoren zur Seite stehen, Lehrinhalten zu Songwriting und Co, abgerundet mit Spezialausbildungen für Foto & Film, Eventorganisation und Logistik.

Ein Event, das aus dem Jahreskalender nicht mehr wegzudenken ist, eine Woche, die man als Künstler in Österreich nicht verpassen sollte auf dem Karriereweg! Eine Kick-Plattform für Künstler!