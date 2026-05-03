Sport-Freunde sollten sich den Termin gleich ganz dick notieren: Der Samstag, 9. Mai, wurde zum Charity-Klettertag ausgerufen, um Spendengelder zu sammeln. So auch in der Kletterhalle in Stadlau (22. ­Bezirk), übrigens neben zehn anderen Kletterhallen quer übers Land verteilt.

Zehn Stunden Action

Von 9 bis 19 Uhr kann mitgeklettert werden. Und jede geschaffte Route wird von einem Sponsor mit Geld „belohnt“. Je mehr vorbeikommen, desto besser.

Sport mit Herz

Das Geld kommt „Miteinander am Berg“ zugute. Der Verein bietet Sportklettern mit Flüchtlingen an, etwa aus Afghanistan, Iran, Syrien, Tschetschenien, Irak und der Ukraine. Damit soll die Integration gefördert werden und der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Engagement ist ehrenamtlich: “Mit den Spenden werden Halleneintritte, Klettermaterial, Fahrtkosten, Events und Ausflüge finanziert.”