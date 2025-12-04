Eine vorweihnachtliche Zeitreise erwartet jetzt die Besucher des Schlosspark Hetzendorf im 12. Bezirk. “Taucht ein in die festliche Atmosphäre vergangener Zeiten und erlebt den Zauber des Mittelalters.”, versprechen die Veranstalter. Ein guter Tipp, warten doch viele Attraktionen auf die Besucher. Familien können sich auf Bogenschießen, Kinderschminken, Bastelaktionen und den traditionellen Besuch des Nikolaus am 6. Dezember freuen. Aber auch die traditionellen Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz: Wenn der Duft von Glühmet und Braten durch den Schlosspark zieht, laden mittelalterliche Tavernen zu herzhaften Schmankerln, süßem Met und würzigem Stachelbier ein.– ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein im historischen Park.

Öffnungszeiten:

Do, 04.12. & Fr, 05.12.: 15:00 – 22:00 Uhr

Sa, 06.12. & So, 07.12.: 11:00 – 22:00 Uhr

Mo, 08.12. (Feiertag): 11:00 – 19:00 Uhr

Musik & Shows:

Amarok Avari & Sagas

Feuershow am 05., 06. & 07. Dezember

Fahima Hexen, Torxes & Fabelwesen auf Stelzen

Alleweiteren Infos unter Mittelalter-Adventmarkt im Schlosspark Hetzendorf | 4.–8. Dez 2025