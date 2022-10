Zentralfriedhof: Traumberuf Friedhofsgärtnerin

Hunderttausende Besucher pilgern jährlich am 01. November zu den 330.000 Gräbern am Wiener Zentralfriedhof. Mit über drei Millionen Toten hat der größte Friedhof Österreichs mehr Bewohner als in der Stadt Wien Einwohner leben. Auch die Gärtnerei der Wiener Friedhöfe sucht aktuell noch fünf Lehrlinge.

Kindheitstraum

(C) ServusTV: Aurora ist Friedhofsgärtnerin am Wiener Zentralfriedhof.

Eine, die sich ihren Traum bereits verwirklicht hat, ist die 21-jährige Aurora, die schon in ihrer Kindheit wusste: „Das ist der Beruf, den ich machen will und den ich machen werde – und hier stehe ich nun.“ Die Wienerin spricht über die Gräber so, wie eine Malerin über ihre Bilder. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Alisa bearbeitet sie täglich bis zu 100 Grabplätze – vor Allerheiligen sind es weitaus mehr. Und auch tierische Begegnungen kommen dabei nicht zu kurz: „Das letzte Mal habe ich ein Reh gesehen, das wie ausgestopft auf einem Grabstein lag – also ja, es geht auch manchmal kurios zu“, schildert Aurora. Warum es beim Beruf der Friedhofsgärtnerin oft mehr zu lachen gibt, als man vielleicht meinen mag und wie groß die Promidichte auf Österreichs bekanntestem Friedhof ist, zeigt „Servus am Abend“ am Freitag, den 28.10.2022 um 18:05 Uhr bei ServusTV.