Zu den Weihnachtsfeiertagen ist die Telefonseelsorge Wien besonders stark nachgefragt. Nach den Feierlichkeiten am Heiligen Abend und dem Christtag steigen die Anrufe. Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge Wien, erklärt: „Viele Menschen haben hohe Erwartungen an das Weihnachtsfest: es soll schön und harmonisch sein, alle sollen sich liebhaben. Der Kontrast zwischen dem Ideal der heilen Welt und der erlebten Realität wird für viele zur großen Belastung. Themen bekommen ihren Solo-Auftritt und tun besonders weh. Zwischenmenschliche Konflikte, Einsamkeit und Krankheit trüben die Weihnachtsfreude, Ängste und Trauer machen Weihnachten dann zur ‚Stillen Nacht, schrecklichen Nacht‘. Dann geistert das Weihnachtsungeheuer herum.”

Mit Gedanken wie diesen rufen Menschen bei der Notrufnummer 142 an. Allen Anrufern zu helfen, die einsam, besorgt oder verzweifelt sind, ist das Ziel der Telefonseelsorge Wien.

Telefon, Mail, Chat und WhatsApp

Rund um die Uhr sind die insgesamt 170 ehrenamtlichen Seelsorger der Telefonseelsorge Wien unter der kostenfreien Nummer 142 erreichbar. Sie führen täglich rund 130 Gespräche. Am häufigsten sprechen Anrufer über die Themen Einsamkeit, Beziehungsprobleme und psychische Erkrankungen.

Hilfesuchende können sich auch per E-Mail oder Sofortchat (16 bis 23 Uhr) ihre Sorgen von der Seele schreiben. Neu hinzugekommen ist WhatsApp. Zwischen 17:30 und 19:30 Uhr beantworten die Seelsorger täglich auch WhatsApp-Nachrichten. Die Telefonseelsorge Wien ist ein Angebot der Erzdiözese Wien und der Evangelischen Kirche A.B. Wien.

Weitere Infos: www.erzdioezese-wien.at/telefonseelsorge