Zukunft erleben, Chancen nutzen: Das 1. Future Fit Festival

Mit über 28.600 Besucher*innen feierte das Future Fit Festival des waff einen erfolgreichen Auftakt. In allen 23 Bezirken konnten Menschen jeden Alters neue Berufe kennenlernen, Zukunftstrends entdecken und ihre eigenen Stärken besser verstehen.

Von Mai bis Juni wurde Wien zur Bühne für die Arbeitswelt von morgen. 265 Veranstaltungen boten Jugendlichen und Erwachsenen die Chance, in unterschiedliche Berufsfelder hineinzuschnuppern – direkt vor ihrer Haustür. Ob beim Pflege-Event Wien Care, der Female First nur für Frauen oder dem Green-Tech-Schwerpunkt Jobchance Klima – das Angebot war breit gefächert und stets an den Interessen der Menschen orientiert.

Auch der digitale Auftritt konnte sich sehen lassen: Mit 120.000 Website-Aufrufen und über 13,5 Millionen Videoansichten auf Social Media war das Festival nicht nur vor Ort, sondern auch online ein voller Erfolg.

Zukunft greifbar machen

Ein zentraler Erfolgsfaktor: die interaktive Festivalzentrale Future Fit Experience im Museumsquartier. Hier konnten Schüler*innen ihre Interessen ausloten, berufliche Möglichkeiten entdecken und mit digitalen Tools erste Schritte in Richtung Traumjob gehen. Schulen wie die Handelsschule Simmering oder die Polytechnische Schule Donaustadt nutzten die letzten Schultage, um gemeinsam mit ihren Klassen vor Ort zu sein.

Christian Meidlinger, Vorstandsvorsitzender des waff, betonte:

„Mit dem Festival haben wir auch Berufe in jenen Bereichen sichtbar gemacht, wo sie am dringendsten gebraucht werden: Pflege und Soziales, Klima und Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung und IT.“

Gemeinsam für neue Perspektiven

Rund 180 Partnerorganisationen machten das Future Fit Festival erst möglich – darunter Wiener Stadtwerke, ÖBB, Atos/Eviden oder der Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen. Sie alle zeigten mit praktischen Einblicken, was in ihren Branchen möglich ist.

Nachhaltiger Impuls für die Stadt

Das Festival war mehr als eine Momentaufnahme – es war ein Signal für dauerhafte Veränderung.

Barbara Novak, Wiens Wirtschafts- und Finanzstadträtin, fasst zusammen:

„Das Future Fit Festival hat den Wiener*innen mit einem frischen Ansatz konkrete Perspektiven in die interessantesten Berufe der Zukunft geboten.“

Auch nach dem Festival bleibt der waff erste Anlaufstelle für alle, die beruflich weiterkommen wollen. Beratung, finanzielle Unterstützung und Information zu Aus- und Weiterbildungen stehen weiterhin offen.

Wer mehr erfahren will, findet alle Angebote unter www.waff.at oder telefonisch unter 01 21748 555.