Mozarthaus lädt zu spannenden Sonderführungen ab Juli

Das Mozarthaus Vienna öffnet ab Juli seine Türen für eine besondere Reihe von Sonderführungen. Monatlich erwartet Besucher:innen ein neues Thema rund um Mozart und seine Zeit – von medizinischen Einblicken bis zu geheimnisvollen Verschwörungstheorien.

Am 12. Juli startet die Reihe mit einer Führung zur medizinischen Alltagsgeschichte Wiens im 18. Jahrhundert. Besucher:innen erfahren, wie Krankheit, Hygiene und Heilmethoden das Leben in der Kaiserstadt prägten – genau dort, wo Mozart lebte und komponierte. Das Thema gibt einen ungewöhnlichen Einblick in die damalige Zeit.

Liebesgeschichte und Hochzeitstag

Am 4. August steht Mozarts Ehe mit Constanze im Mittelpunkt. Die Führung beleuchtet, warum Mozart gegen den Willen seines Vaters heiratete und welche Rolle Constanze für sein Leben und sein Erbe spielte. Ein intimer Blick auf das Paar zum Jahrestag der Hochzeit.

Mythos „Die Zauberflöte“

Die bekannteste Oper Mozarts ist am 7. September Thema der Führung. Besucher:innen erfahren mehr über die Freimaurerei, märchenhafte Elemente und die technische Ausstattung der Inszenierung. Die Führung richtet sich sowohl an Opernliebhaber:innen als auch an Neugierige.

Luxusleben und finanzielle Sorgen

Am 9. Oktober wird die Frage behandelt, wie es um Mozarts Geld wirklich stand. Die Führung widmet sich seinen „Bettelbriefen“ und untersucht, ob der Komponist tatsächlich ständig pleite war oder lieber Luxus genoss.

Vater-Sohn-Beziehung im Fokus

Leopold Mozarts Geburtstag am 14. November bietet Anlass, die komplexe Beziehung zwischen Vater und Sohn zu erkunden. Leopold war nicht nur Pädagoge, sondern auch Manager und Mentor. Die Führung zeigt, wie diese Dynamik Mozarts Weg in die Unabhängigkeit beeinflusste.

Rätsel um Mozarts Tod

Zum Todestag am 5. Dezember werden die Mythen um Mozarts frühes Ableben untersucht. Giftmord, Geheimbünde und andere Theorien stehen im Zentrum der Führung, die Fakten von Fiktion trennt.

Organisatorisches

Alle Führungen finden um 15:00 Uhr auf Englisch und um 16:30 Uhr auf Deutsch statt. Die Teilnahme ist mit einem gültigen Ticket kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Dauer jeweils 60 Minuten. Veranstaltungsort ist das Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien.

Mehr Informationen unter https://www.mozarthausvienna.at/de