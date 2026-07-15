Zuversicht darf keine Frage des Einkommens sein

Der AK-Jugendmonitor zeigt, wie stark finanzielle Belastungen die Zukunft junger Menschen beeinflussen. Hohe Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Energie treffen besonders jene, die ohnehin über wenig verfügen.

Besonders alarmierend ist der Einfluss auf Bildungschancen: Fast jede fünfte befragte Person konnte eine Aus- oder Weiterbildung aus finanziellen Gründen nicht beginnen oder musste sie abbrechen. In den einkommensschwächsten Gruppen betrifft das beinahe jede zweite Person.

Damit wird soziale Ungleichheit weitergegeben. Nicht Begabung oder Leistungsbereitschaft entscheiden über den weiteren Weg, sondern zunehmend die finanzielle Lage des Elternhauses. Auch der Blick in die Zukunft ist ungleich verteilt: Wer finanziell abgesichert ist, ist deutlich zuversichtlicher als jene, die dauerhaft unter Druck stehen.

Eine Kindergrundsicherung kann diesen Kreislauf durchbrechen. Sie sichert Teilhabe, Bildung und Entwicklung unabhängig von Herkunft.