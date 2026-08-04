Entertainer Thomas Strobl sorgt mit neuem Programm für beste Stimmung

Wenn Thomas Strobl die Bühne betritt, bleibt kein Auge trocken und kaum jemand still auf seinem Platz sitzen. Der vielseitige Künstler feiert am 8. September mit seinem neuen Programm „The Sound of Strobl“ Premiere im Casanova!

Musik, Kabarett und jede Menge Schmäh

Ob Musiker, Sänger, Kabarettist, Komponist oder Texter – Thomas Strobl vereint all diese Talente in einer mitreißenden Show. In „The Sound of Strobl“ springt er mit Leichtigkeit von Mozart zu Falco, macht aus „Hänschen klein“ einen Gangster-Rap und nimmt Klassiker wie „Je t’aime“ ebenso humorvoll aufs Korn wie den Wiener Grant. Dazu kommen sein legendärer Hüftschwung und jede Menge Situationskomik, die für beste Unterhaltung sorgen.

Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Still sitzen? Fehlanzeige! Bei den Sing-Along-Medleys mit Hits von Udo Jürgens oder den Beatles wird das Publikum selbst Teil der Show. Ganz nach dem Motto „Mitsingen, Mitmachen, Mitlachen“ verwandelt Strobl den Abend in ein gemeinsames Erlebnis voller Musik, Humor und guter Laune.

Die Premiere findet am 8. September um 19.30 Uhr im Casanova statt. Weitere Vorstellungen folgen am 11. Oktober sowie am 7. November.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Premiere am 8. September 2026 im Casanova!