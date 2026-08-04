Admiral Duck empfiehlt: Cool auf den Wellen der Donau

Trotz Niedrigwasser bietet die DDSG Blue Danube in und um Wien ein erfrischendes Programm mit mehreren Fahrten täglich auf Donau und Donaukanal.

Ein Hitzerekord jagt den anderen und am Montag wurde in Stammersdorf bereits die 40-Grad-Celsius-Marke in Wien geknackt. Abkühlung und erfrischenden Genuss versprechen derzeit Rundfahrten auf der Donau und dem Donaukanal, bei denen der Fahrtwind um die Ohren weht und gastronomische Specials der Bordgastronomie für zusätzliche Erfrischung sorgen.

“Gerade an heißen Sommertagen lockt die DDSG Blue Danube mit coolen Angeboten, die in diesem Sommer noch um attraktive Kombitickets erweitert wurden. Abkühlung mit Fahrtwind und legendären Eismarillenknödeln von ‚Tichy‘ werden ebenso serviert wie der außergewöhnliche Business Lunch am klimatisierten Schiff”, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube.

Trotz des Niedrigwassers legt Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen mehrmals täglich in der Bundeshauptstadt ab.

Alle weiteren Informationen zu den Angeboten der DDSG Blue Danube in Wien finden sich auf ddsg-blue-danube.at/linienschifffahrt-wien