Volksmusik begeisterte im Haus Rudolfsheim

Der Kultursommer Wien macht auch heuer wieder in den Häusern zum Leben Station und bringt mit insgesamt 29 Gartenkonzerten Musik direkt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Im Haus Rudolfsheim wurde der Garten zur stimmungsvollen Open-Air-Bühne: Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende und Gäste aus dem Grätzl genossen einen sommerlichen Nachmittag voller Musik, guter Laune und gemeinsamer Erlebnisse. Das Trio knopf & streich sorgte dabei mit viel Herz, Humor und musikalischer Vielfalt für beste Unterhaltung.

Treffpunkt im Herzen des 15. Bezirks

Das Haus Rudolfsheim liegt mitten im lebendigen 15. Bezirk und ist eng mit dem Grätzl verbunden. Beim Gartenkonzert wurde der Garten einmal mehr zum beliebten Treffpunkt für Bewohner, Angehörige und Nachbarn. Direktor Gerald Exel freute sich über die gelungene Veranstaltung: „Das Gartenkonzert hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig gemeinsame kulturelle Erlebnisse für unsere Bewohner*innen sind. Musik verbindet Menschen und schafft besondere Momente, die noch lange in Erinnerung bleiben.“

Volksmusik mit Herz und Schwung

Mit alpenländischer Volksmusik, burgenlandkroatischen Liedern, Jodlern und traditionellen Melodien begeisterten knopf & streich das Publikum. Mal schwungvoll und mitreißend, mal ruhig und gefühlvoll – das abwechslungsreiche Programm lud zum Mitsingen, Mitklatschen und Genießen ein. Die authentischen Darbietungen und die spürbare Freude am gemeinsamen Musizieren machten den Sommernachmittag zu einem besonderen Erlebnis.

Weitere Gartenkonzerte folgen

Der Kultursommer Wien geht in den kommenden Wochen weiter. Die Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben sind kostenlos und stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenbereiche verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Weitere Informationen zum gesamten Programm und zur Anmeldung gibt es auf der Website der Häuser zum Leben.