Zweirad-Sünder: 90 Anzeigen und hohe Strafen!

Die Verkehrsrowdys werden immer frecher. Und die Polizei macht Jagd auf sie: 90 Anzeigen, 195 Organmandate und 10.880 Euro Strafen bei Schwerpunktkontrolle.

Da staunten selbst die Polizisten: Bei einer zwölfstündigen Schwerpunktkontrolle von Fahrrädern und E-Scootern gingen der Wiener Polizei etliche Verkehrssünder ins Netz.

Am 2. September kontrollierte der Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung von 7 bis 19 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Die Bilanz: 90 Anzeigen und 195 Organmandate – insgesamt 10.880 Euro.

Fast 50 km/h mit dem 🛴

Besonders flott unterwegs waren einige E-Scooter-Lenker. Bei Rollentests wurden 49, 45 und 38 km/h gemessen.

Noch weiter trieb es ein Mopedfahrer: Bei ihm zeigte der Test unglaubliche 70 km/h. Er kassierte gleich neun Anzeigen.

Rot nicht für alle! 🚦

Allein wegen Rotlichtverstößen wurden 41 Radfahrer und neun E-Scooter-Lenker abgestraft.

Auch Handys am Lenker sorgten für Ärger: Sieben Radfahrer und zwei Scooter-Lenker wurden beim Telefonieren oder Hantieren mit dem Handy erwischt.

Scooter und Handy einkassiert 📱

Für einen E-Scooter-Lenker endete die Kontrolle besonders bitter. Sein Fahrzeug schaffte 38 km/h – zudem hatte der Mann keinen Wohnsitz. Die Polizei hob deshalb eine vorläufige Sicherheitsleistung ein und beschlagnahmte sowohl den Scooter als auch das Mobiltelefon.

Daneben gab es Anzeigen wegen mangelnder Kindersicherung und zwei Fälle nach dem Suchtmittelgesetz. Und klar ist: Die Polizei bleibt dran. Weitere Schwerpunktkontrollen sollen folgen.