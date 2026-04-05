Wien ist um einen neuen Treffpunkt für Genussmenschen reicher; und zwar einen, der sich bewusst jeder starren Kategorie entzieht. Madame Seradj in der Schleifmühlgasse verbindet Pariser Eleganz mit Berliner Nonchalance und gießt beides in urbanes Wiener Lebensgefühl. Wer hier einkehrt, bekommt keine klassische Bar und kein klassisches Lokal, sondern einen Salon, der zum Sitzenbleiben verführt. Am besten gleich nach der Arbeit.

Wiener Wohnzimmer: Stil, Stimmung und Salon-Feeling

Architektin Heide Schicht hat in unmittelbarer Nähe zum Naschmarkt einen Raum geschaffen, der weder überinszeniert noch zufällig wirkt. Feine Materialien, elegante Details und ein warmes Lichtkonzept ergeben ein Ambiente, das sich wie ein Mix aus Pariser Salon und Berliner Atelier übersetzt in die vitale Wiener Gegenwart anfühlt. Glamour schimmert hier nie laut, sondern wie ein freundliches Zwinkern aus dem Hintergrund. Es ist ein Ort, der sich nicht in Szene setzen muss, weil er sich ganz selbstverständlich entfaltet.

Trinken als Erlebnis: Von Champagner bis Tahdig

Bei Madame Seradj stehen die Getränke im Mittelpunkt – sorgfältig kuratierte Weine, ausgewählte Schaumweine, Champagner und Aperitif-Kreationen bilden das Rückgrat des Konzepts. Alles entsteht in enger Zusammenarbeit mit Winzern, Produzenten und Lieferanten, wodurch die Karte imm er wieder Neues entdecken lässt und sich beständig weiterentwickelt.

Dazu gibt es eine bewusst reduzierte Speisenauswahl, inspiriert von internationalen Familienrezepten mit feinen persischen Anklängen. Herzstück ist der legendäre Tahdig: jene goldene, knusprige Reiskruste, die hier in einer modernen, puristischen Form serviert wird, perfekt abgestimmt auf das jeweilige Getränk.

After-Work für Gespräche, Begegnungen und Genusskultur

Madame Seradj versteht sich als moderner Salon – als ein Raum für Menschen, die Qualität suchen, aber keine Förmlichkeit. Hier entstehen spontane Gespräche, Afterwork-Abende, die gerne länger dauern dürfen, und Momente, die man nicht plant, sondern passieren lässt. Die Atmosphäre bleibt dabei stets angenehm zurückhaltend: ein Ort, der weiß, wer er ist, ohne es laut auszusprechen. Wer Wert auf gute Drinks, feine Kleinigkeiten und eine Portion kosmopolitischen Flair legt, wird sich hier sofort zuhause fühlen.

Madame Seradj – Safran meets Schampus

Schleifmühlgasse 20, 1040 Wien

Mi.-Fr., 16-23 Uhr; Sa., 11-23 Uhr

www.madame-seradj.com

@madame_seradj