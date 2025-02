100 Euro Strom-Bonus für die Wiener Haushalte

Mit dem Ende der Strompreisbremse bietet Wien Energie eine neue Unterstützung. Haushalte mit geringem Einkommen können einen einmaligen Bonus beantragen. Die Gutschrift wird direkt mit der Stromrechnung verrechnet. Anspruchsberechtigt sind rund 130.000 Wiener Haushalte.

Der Bonus richtet sich an Wiener Haushalte, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind – darunter Alleinerziehende, Pensionist:innen mit niedrigen Bezügen oder Menschen ohne Arbeit. Die Beantragung ist bis 30. Juni 2025 online oder in den Servicezentren Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf möglich. Erforderlich sind Name, Kundennummer und der Nachweis der Haushaltsabgaben-Befreiung.

Langfristige soziale Unterstützung durch Wien Energie

Neben dieser Soforthilfe engagiert sich Wien Energie seit Jahren für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Sozialpakete im Wert von 22 Millionen Euro wurden bereits über Organisationen wie Caritas, Rotes Kreuz und Volkshilfe bereitgestellt. Zudem gilt bis Ende Februar 2025 ein freiwilliger Abschalteverzicht für Strom, Gas und Fernwärme. Weitere Informationen sind auf der Website von Wien Energie verfügbar.