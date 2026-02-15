Die Badner Bahn verzeichnete 2025 ihr zweitbestes Fahrgastergebnis überhaupt. Über 15,3 Millionen Fahrgäste nutzten die Badner Bahn auf der Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz. Gegenüber 2024 bedeutet das einen weiteren Fahrgastanstieg von vier Prozent bzw. gut 600.000 Fahrgästen. „Die Investitionen in das verbesserte Angebot der Badner Badner über Jahre haben sich im Sinne der Fahrgäste bezahlt gemacht. Moderne Züge, dichter Takt, mehr Komfort für Fahrgäste. So machen wir den öffentlichen Verkehr attraktiv und schaffen ein Angebot, das den Pendler den Umstieg vom Auto auf die Bahn schmackhaft macht“, freut sich die Wiener Mobilitäts-Stadträtin Ulli Sima über die Zahlen.

„Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Fahrgastentwicklung. Die Zahlen zeigen einmal mehr, wie wichtig die Badner Bahn für den Südraum Wiens und das Umland mit täglich über 40.000 Fahrgästen ist“, ergänzt Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke. „Die Zuwächse sind das Ergebnis laufender Angebots- und Qualitätsverbesserungen im Sinne unserer Fahrgäste“, sagt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen. Die Wiener Lokalbahnen sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe und betreiben die Badner Bahn seit fast 140 Jahren.

Modernisierung der Fahrzeugflotte

Durch Taktverdichtungen, zusätzliche Zugsgarnituren und damit mehr Kapazitäten sowie die Einführung des Nachtverkehrs Ende 2023 zwischen Wien und Wiener Neudorf hat die Badner Bahn in den letzten Jahren weiter an Attraktivität gewonnen. Besonders die Modernisierung der Fahrzeugflotte seit Anfang 2023 hat den Komfort für Fahrgäste weiter gesteigert. Die Ausrollung der neuen Baureihe TW500 wurde Mitte 2025 abgeschlossen.

Seither stehen 34 barrierefreie und klimatisierte Garnituren mit mehr Sitzplätzen als frühere Modelle zur Verfügung. Gleichzeitig sind die letzten Hochflurzüge der Serie TW100 nur noch sporadisch auf der Strecke.