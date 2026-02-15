Valentinstag zählt für Singles nicht unbedingt zu ihren Lieblings-„Feiertagen“ – verliebte Pärchen an jeder Ecke … Dazu Herzerldeko und gesteigerter Rosenverkauf. Es ist halt auch wirklich schwierig, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden – auch wenn es mittlerweile ein Überangebot an Dating-Apps gibt, die einem ein „happily ever after …“ versprechen. Die Realität schaut meist ganz anders aus: Ghosting oder Fake-Profile sorgen am Ende oft für ein böses Erwachen. Das hat auch Sophie Kende-Urschik erlebt – und will jetzt Menschen auf der Suche mit einer kleinen Anstecknadel zur großen Liebe verhelfen. Ihr Start-up „Find Your Needle“ richtet sich an alle, die genug von Onlinedating haben und auf Begegnungen im wahren Leben setzen.

Bin auf Suche!

Mit dem Kauf einer der Anstecknadeln – entweder Classic Crush oder Rainbow Rendezvous – gehört man zur „Find Your Needle“-Community. Der Pin ist Erkennungszeichen und kann an Jacke, Tasche etc. getragen werden.

Wir wollen Menschen wieder ermutigen, sich im wahren Leben zu zeigen – mit all ihren Ecken und Kanten. Ich bin überzeugt, dass wir offline schneller ans Ziel unserer Träume kommen.

…, betont Gründerin Sophie Kende-Urschik. Aber weil es heutzutage fast nirgends mehr ohne Internet geht, gibt es auch in der „Find Your Needle“-Gemeinschaft die Möglichkeit, ein Online-Profil anzulegen – allerdings nur unter strikten Vorgaben: Keine Fotos, Filter oder Likes. Stattdessen kurze Videobotschaften und nur drei persönliche Nachrichten mit Mindestlänge pro Kontakt.

Exklusive Club- Events sollen außerdem dazu beitragen, dass aus Singles Paare werden.

Alle Infos auf: findyourneedle.eu