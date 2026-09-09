17 Box-Kämpfe zu Ehren eines großen Trainers

In Erinnerung an den Bounce-Gründer und Nationaltrainer Daniel Nader wird am Samstag im Liesinger Tennisclub La Ville gefightet. Es stehen 14 olympische und drei Profi-Kämpfe am Programm.

Ein Abend der Kämpfer bricht wieder an. Bounce-Boss und Ex-Profiboxer Marcos Nader hat in Erinnerung an seinen Bruder das “Daniel Nader Memorial” ins Leben gerufen: “Es soll nicht nur hochklassigen Boxsport zeigen, sondern an den Mann erinnern, der den heimischen Boxsport und zahlreiche Athleten über viele Jahre begleitet und geprägt hat.”

Kotaskova musste absagen

Weltmeisterin Michaela Kotaskova hätte ursprünglich den Hauptkampf des Abends bestreiten sollen. Sie musste den Auftritt jedoch kurzfristig absagen. Der erfreuliche Grund: Kotaskova steht vor der Vertragsunterzeichnung für einen großen internationalen Kampf.

Grigorijan als Lokalmatador

Damit ist Lokalmatador Howig Grigorijan das Zugpferd. Er war jahrelang Teil des Bounce-Teams und wurde während seiner Karriere auch von Daniel Nader betreut. Sein Auftritt beim Memorial verbindet sportlichen Ehrgeiz mit der persönlichen Erinnerung an einen wichtigen Wegbegleiter.

Zugpferd und Profikämpfer Howig Grigorijan (Bild: Boxteam Bounce).

Vergleichskampf mit Bayern

Im olympischen Boxen trifft eine Auswahl des Wiener Boxverbandes in einem Vergleichskampf auf eine starke Auswahl aus Bayern. Besonderes Augenmerk gilt Ivan Bezhulyi. Der talentierte Boxer hat vor Kurzem die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und wird im Oktober erstmals bei der U19-Weltmeisterschaft antreten.

Beim Daniel Nader Memorial kann man ihm genau auf die Boxhandschuhe schauen.

Live-Übertragung im ORF

Boxfans, die am Samstag, 12. September, nicht im Tennisclub La Ville (23. Bezirk, Kirchfeldgasse 5) dabei sein können, müssen keinen Kampf verpassen: Das gesamte Event wird von 16:30 bis 22 Uhr live auf ORF ON übertragen. Zusätzlich ist die Veranstaltung von 19:30 bis 22 Uhr live auf ORF SPORT+ zu sehen.

Tickets sind unter folgendem Link erhältlich:

Daniel Nader Box Memorial