Die “Ping-Pong-Flöhe” schoben die ruhigste Kugel

Am „Tag des Wiener Wohnbaus“ fand das Finale des fünfzehnten Boccia-Turniers des Nachbarschaftsservice wohnpartner statt – der Sieg ging einmal mehr nach Favoriten.

Die Spannung war mit Händen greifbar – war doch das Boccia-Turnier am Tag des Wiener Wohnbaus im Rudolf-Bednar-Park das Finale mit einem im wahrsten Sinne des Wortes langem Vorspiel. Aufgrund des großen Zuspruchs der vergangenen Jahre wurden nämlich auch heuer wieder Vorrunden ausgetragen. Insgesamt fanden vier Vorentscheide statt, bei denen sich jeweils die beiden bestplatzierten Teams für das große Finale qualifizierten.

Kurz nach 15 Uhr stand schließlich der Sieger fest: Die Titelverteidiger „Ping-Pong-Flöhe“ aus Favoriten setzten sich klar mit 6:3 gegen die Gruppe „Orange“ durch. Damit ging der Sieg bereits zum dritten Mal an die Spieler aus Favoriten. Den dritten Platz belegten die Spieler der „Chaosgruppe“.

Am späten Nachmittag wurden die drei bestplatzierten Teams auf großer Bühne prämiert. Die Preise überreichte Wohnbaustadträtin Mag.a Elke Hanel-Torsch.

Für die Hobbyspieler aus Favoriten, die ursprünglich aus dem Tischtennis-Sport kommen, stehen vor allem der Spaß am Spiel und der gemeinschaftsstiftende Aspekt im Vordergrund. Das Finale beim „Tag des Wiener Wohnbaus“ sei für sie jedes Jahr aufs Neue ein Highlight – einer erneuten Teilnahme im kommenden Jahr steht somit nichts im Wege.