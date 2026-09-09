Unser Notfellchen der Woche: Fanny sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

FANNY

Fanny ist mit ihren 11,5 Jahren eine echte Hunde-Seniorin – und wünscht sich für ihren Lebensabend noch einmal ein liebevolles Zuhause. Menschen begegnet die freundliche Hündin offen, an ihren Artgenossen zeigt sie hingegen kaum noch Interesse.

Wieder flott unterwegs

Als Fanny ins Tierheim kam, war sie sehr wackelig auf den Beinen. Dank gezieltem Muskelaufbau ist die Hunde-Omi mittlerweile wieder deutlich stabiler und flott unterwegs. Für ihren Bewegungsapparat benötigt sie weiterhin einige Medikamente. Spaziergänge an der Leine meistert sie brav, auf manche Situationen reagiert sie jedoch noch unsicher.

Ruhe, Geduld und ein Garten

Da Fanny anfangs sehr gestresst war, braucht sie feinfühlige Menschen, die ihr Sicherheit schenken und ihr ausreichend Zeit zum Ankommen geben. Gesucht wird ein barrierefreies, kinderloses Zuhause mit Garten – idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land. Wer schenkt der liebenswerten Seniorin einen ruhigen und geborgenen Lebensabend?

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).