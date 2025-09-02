3, 2, 1 – los geht’s mit dem kultigsten Kirtag der Stadt. Ein herzlich-gemütliches Warm-Up gab es vor kurzem in der Fleischerei Gissinger in der Ottakringer Straße 200. Als Auftakt zum Fest-Marathon.

“Herrlich: ­entlang der Otta­kringer Straße wird von 19. bis 21. September wieder gefeiert und einfach das Leben genossen!“ Bezirksvorsteherin Steffi Lamp bringt es auf den Punkt. „Wir freuen uns riesig und laden alle ein, dabeizusein“, ergänzt ihr Vorgänger Franz Prokop, der „Vater“ des ­Kirtags. Zwölf Livebands, 23 Gas­trostände, acht Fahrgeschäfte und 31 Stunden Programm im Alten Ort warten auf die gut 35.000 Besucher.

Tolle Gastro

Gastronomisch hat sich der ­Kirtag auf Betreiben von Nigls-Chef Martin Glaser und Kirtagsorganisator Max Baumer stark verbessert: heute zählt die Qualität. Das spielt der bekannten Fleischerei Gissinger in die Hände, die gleich neben der Hauptbühne tolle Schmankerl anzubieten hat. „Das wird großartig“, so Franz ­Prokop, während er mit Sepp Gissinger-Fröhlich ­anstößt.

Top-Musikprogramm

Musikalisch warten viele Highlights in den drei Tagen: Am Freitag Abend ab 19:30 Uhr geht der „Wiener Wahnsinn“ ab. Am Samstag geigen „Fats Domino Tribute“ (15:30 Uhr), „Mojo Blues Band“ (17 Uhr) und „Die Wilden Kaiser“ (19:30 Uhr) auf. Am Sonntag warten: 16er-Buam (11 Uhr), Kabarett-Legende Dolores Schmi­dinger (rund um 13 Uhr) & Niddl (19 Uhr) zum Abschluss.

Ottakringer Kirtag