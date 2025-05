90 Jahre Hummel: Kaffeehaus-Kultur mit Herz & Milchschaum

Eine Wiener Institution feiert Geburtstag: Das Café Hummel in der Josefstadt wurde 90 Jahre alt – und das mit einem rauschenden Fest, das Wiener Originale, Wegbegleiter und Kaffeegenießer bis spät in die Nacht vereinte.

Wenn ein Kaffeehaus in Wien ein Jubiläum feiert, dann wird nicht einfach nur angestoßen, dann wird zelebriert. Im Fall des Café Hummel sogar gesungen, gesegnet und getanzt. Seit 1935 ist das Traditionscafé in der Josefstädter Straße ein Stück gelebte Kaffeehauskultur. Und am Dienstag zeigte sich einmal mehr: Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Gastgeberin Christina Hummel lud zur großen 90-Jahre-Party – und Wien kam.

Kaffee, Klatsch und Kontinuität

Begonnen hat alles mit Karl Hummel, der 1935 das damalige Café Parzival übernahm und es mit Namen und Vision zu einer Josefstäder Institution machte. In zweiter Generation waren es Georg und Elisabeth Hummel, die mit Engagement und Gespür das Café durch bewegte Zeiten führten. Seit 2005 liegt das Ruder bei Christina Hummel, die der Tradition treu bleibt und trotzdem moderne Akzente – wie zum Beispiel die Teilnahme an der Kriminacht – setzt. Unter ihrer Leitung wurde das Interieur behutsam renoviert, das Angebot erweitert und das Café zur charmanten Mischung aus Wiener Nostalgie und urbanem Flair. „Es ist wunderschön zu sehen, wie viele Gäste uns seit Jahrzehnten begleiten“, so die Gastgeberin sichtlich bewegt. Für viele sei das Hummel nicht nur ein Café, sondern ein Stück Zuhause. Und das zeigte sich auch am Dienstag.

Feier mit Herz, Seele – und DJ-Beats

Bei Sonnenschein eröffnete Christina Hummel die Feier stilecht mit einer Gesangseinlage im eigens umgestalteten Schanigarten. Kurz darauf folgte die Segnung durch Dompfarrer Toni Faber – inklusive himmlischem Beistand für weitere 90 Jahre Kaffeehauszauber. Während die Küche Wiener Klassiker servierte, sorgte Andi Gebauer mit Live-Band für musikalische Schmankerl. Doch damit nicht genug: Ab 21 Uhr hieß es „Dance statt Dattelkaffee“, als das Café seine Pforten für das „Hummels Future Coffee Clubbing 2.0“ öffnete. Der runde Geburtstag mündete in eine lange Partynacht mit allem, was dazugehört: guter Musik, guten Gesprächen und noch besserem Kaffee.

Prominenz zwischen Palatschinken und Plaudereien

Dass das Hummel mehr als ein Ort des Frühstücks ist, zeigten die zahlreichen prominenten Gäste. TV-Moderatorin Johanna Setzer, Dompfarrer Toni Faber, Bezirksvorsteher Martin Fabisch und Vertreter der Wiener Wirtschaftskammer waren unter den Gratulanten. Gemeinsam mit Stammgästen und Kaffeehauslegenden wurde gefeiert, erinnert und auf die Zukunft angestoßen. Denn auch nach neun Jahrzehnten bleibt eines klar: Das Café Hummel ist weit mehr als nur ein Lokal. Es ist ein Wiener Lebensgefühl – mit Mehlspeise, Melange und Menschlichkeit.

Café Hummel

Josefstädter Straße 66, 1080 Wien

Tgl. 8-23 Uhr, bis 14 Uhr Frühstück

www.cafehummel.at